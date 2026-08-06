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جموں و کشمیر میں بے روزگاری کا بحران گہرا، روزگار کے مواقع مسلسل کم
تعلیم یافتہ نوجوان سرکاری ملازمتوں کے انتظار میں برسوں گزار رہے ہیں، جبکہ نجی شعبہ محدود صرف محدود روزگار ہی فراہم کر رہا ہے۔
Published : August 6, 2026 at 3:22 PM IST
سرینگر: ہر روز شام چار بجے 27 سالہ عاقب احمد (فرضی نام) اپنے کرائے کے کمرے سے اسکوٹی لے کر روزی کمانے نکلتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والدین پر مزید مالی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، اس لیے ایک کمرشل ایگریگیٹر کمپنی کے ذریعے مسافروں کو اپنی دو پہیہ گاڑی (اسکوٹی) پر منزل تک پہنچاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے روزگار کا بندوبست کرتے ہیں۔
پہاڑی ضلع رام بن سے تعلق رکھنے والے عاقب کہتے ہیں: "گھر میں بے کار بیٹھ کر میں مایوس ہو گیا تھا۔ اب اسکوٹی پر لوگوں کو ایک سے دوسری جگہ لے جا کر کم از کم اپنا خرچ اور کمرے کا کرایہ وصول کر لیتا ہوں۔" کسان خاندان سے تعلق رکھنے والے عاقب تین بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت گھر والوں کی مالی مدد نہیں کر پا رہے، لیکن کم از کم ان پر بوجھ بھی نہیں ہیں۔
انگریزی میں ماسٹرز اور صحافت میں گریجویشن کرنے والے عاقب کئی برسوں سے مختلف سرکاری ملازمتوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، مگر اب تک مستقل نوکری حاصل نہیں کر سکے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا: "میرا خواب رپورٹر بننے کا تھا، مگر نوکری نہ ملنے پر میں نے جے کے ایس ایس بی (JKSSB) اور دیگر مسابقتی امتحانات کی تیاری شروع کر دی۔ امیدواروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ریزرویشن ہونے کے باوجود کئی بار کامیابی نہیں ملی۔"
اس سال انہوں نے جونیئر اسسٹنٹ کا امتحان بھی دیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اب وہ فائنانشل اسسٹنٹ اور سب انسپکٹر کے آئندہ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ عاقب کا کہنا ہے کہ نجی شعبہ یہاں اتنا مضبوط نہیں کہ نوجوانوں کو مناسب روزگار فراہم کر سکے، اس لیے سرکاری ملازمت ہی زیادہ تر امیدواروں کی پہلی ترجیح بن چکی ہے۔
سرکاری اعداد و شمار
عاقب کی کہانی منفرد نہیں۔ گزشتہ سات برسوں کے دوران جموں و کشمیر میں عاقب جیسے بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوان حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ 18 سے 60 برس کی عمر کے چار لاکھ تہتر ہزار افراد نے خود کو ایسا قرار دیا ہے جو اس وقت کام نہیں کر رہے لیکن روزگار کے خواہش مند ہیں۔ ان میں دو لاکھ چورانوے ہزار افراد کشمیر جبکہ ایک لاکھ اناسی ہزار جموں سے تعلق رکھتے ہیں۔
شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے بے روزگار امیدوار ثاقب تُرے کا ماننا ہے کہ جموں میں نجی شعبہ نسبتاً بہتر ہے اور پنجاب اور دہلی سے قربت وہاں کے نوجوانوں کو زیادہ مواقع فراہم کرتی ہے۔ ثاقب کہتے ہیں: "کشمیر میں نجی شعبہ اکثر دس ہزار روپے کے آس پاس سے زیادہ کی تنخواہ پر نوکری فراہم نہیں کرتا اور اتنی کم ماہانہ آمدن پر کنبے کو چلانا ممکن نہیں۔"
ثاقب 2022 سے سرکاری ملازمت کے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق، بھرتیوں کے لیے باقاعدہ امتحانی کیلنڈر نہ ہونے کی وجہ سے تقرریوں میں غیر ضروری تاخیر ہوتی ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ 2021 میں محکمہ جنگلات کی تقریباً 500 اسامیوں کا اشتہار جاری ہوا تھا، لیکن ان میں سے کئی تقرریاں آج تک مکمل نہیں ہو سکیں۔
ثاقب کا کہنا ہے کہ "ہم ایک ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ اگر امتحانات بروقت نہ ہوں تو امیدواروں کی عمر بڑھتی رہتی ہے، شادی اور دیگر سماجی معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ ذہنی دباؤ اور بے چینی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔"
سرکاری ملازمتوں میں کمی
جموں و کشمیر میں ایک وقت میں سرکاری شعبہ سب سے بڑا آجر تھا، مگر گزشتہ ایک دہائی کے دوران سرکاری ملازموں کی تعداد کافی کم ہوئی ہے۔ فائنانشل ریسپانسبلٹی اینڈ بجٹ مینجمنٹ ایکٹ 2026 کے تحت جاری حکومتی اعداد و شمار کے مطابق، 2011-12 میں سرکاری ملازمین کی تعداد چار لاکھ ستاون ہزار سے زائد تھی، جو 2022-23 میں کم ہو کر چار لاکھ بارہ ہزار رہ گئی ہے۔ جبکہ ان برسوں کے دوران آبادی میں قابل ذکر حدک تک اضافہ ہوا ہے۔
فروری 2026 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 37 محکموں میں ترقیوں سمیت 77 ہزار سے زیادہ اسامیاں خالی ہیں۔ سال 2019 کے بعد جے کے سروسز سلیکشن بورڈ کو 46 ہزار 744 اسامیوں پر بھرتی کی سفارش موصول ہوئی۔ ان میں سے 9 ہزار 260 اسامیاں واپس لے لی گئیں، جبکہ 32 ہزار 956 اسامیوں پر انتخابی عمل مکمل ہوا اور 27 ہزار 449 امیدوار منتخب کیے گئے۔ باقی اسامیاں مختلف مراحل میں ہیں۔ اس حساب سے سالانہ اوسط پانچ ہزار سے بھی کم اسامیوں پر تقرری ہو سکی۔
خودکشی کے بڑھتے واقعات
بڑھتی بے روزگاری کے ساتھ خودکشی کے واقعات میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ 2020 سے 2022 کے درمیان بے روزگاری کے باعث 78 افراد نے خودکشی کی۔ نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کے مطابق، جموں و کشمیر میں 2022 میں 323 جبکہ 2023 میں 365 خودکشیاں ریکارڈ ہوئیں۔
سرینگر کے گورنمنٹ سائیکاٹری ڈیزیزز اسپتال کے ماہر نفسیات ڈاکٹر یاسر راتھر کا کہنا ہے کہ روزگار اور ذہنی صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ان کے مطابق: "مایوسی، بے بسی اور بے روزگاری ایسے عوامل ہیں جو بعض افراد کو خودکشی جیسے انتہائی خطرناک اقدام تک لے جا سکتے ہیں۔ بے روزگاری منشیات کے استعمال، سماجی حیثیت میں کمی اور شادی کے امکانات پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے۔"
حکومت نے فروری 2026 میں اسمبلی کو بتایا تھا کہ گزشتہ چھ برسوں کے دوران جموں و کشمیر میں بے روزگاری کی شرح مسلسل قومی اوسط سے زیادہ رہی ہے۔ سال 2020-21 میں یہ شرح 5.9 فیصد تھی، جو 2024-25 میں بڑھ کر 6.7 فیصد ہو گئی، جبکہ اسی عرصے میں قومی اوسط 3.5 فیصد رہی۔
تلاش روزگار میں ترک سکونت
روزگار کی محدود صورتحال کے باعث کئی نوجوان بہتر مستقبل کی تلاش میں بیرون ریاست یا بیرونِ ملک جانے پر مجبور ہوئے۔ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے والے عاقب احمد، جو 2018 میں پنجاب سے فارغ التحصیل ہیں، پانچ برس تک وادی میں مختلف ملازمتیں کرتے رہے۔ ان کے مطابق پہلی تنخواہ پانچ ہزار روپے تھی، جو بعد میں بڑھ کر صرف دس ہزار روپے ہوئی۔
انہوں نے کہا: "گھر والے میری شادی کی کوشش کرتے رہے، مگر مستقل ملازمت نہ ہونے کی وجہ سے بات نہیں بن سکی۔" عاقب 2023 میں مشرق وسطیٰ چلے گئے، جہاں انہیں بہتر تنخواہ ملی، شادی بھی ہو گئی اور بعد میں ایک اور بہتر ملازمت حاصل کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی۔
تاہم ایران جنگ کے بعد ملازمتوں میں کمی کے باعث انہیں بھی واپس وطن لوٹنا پڑا۔ اب وہ دوسرے ممالک میں ملازمت کے لیے درخواستیں دے رہے ہیں، مگر ابھی تک کامیابی نہیں ملی۔
معاشی معاملات کے ماہر ڈاکٹر اعجاز ایوب کا کہنا ہے کہ بے روزگاری کی بڑی وجوہات میں "روزگار پیدا کرنے پر کم توجہ" اور "مقامی صنعتوں کے تحفظ میں کمی" جیسے عوامل شامل ہیں۔ ان کے مطابق گزشتہ چھ برسوں کے دوران بنیادی ڈھانچے، جیسے پلوں اور عمارتوں کی تعمیر پر زیادہ توجہ دی گئی، جبکہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔
ڈاکٹر اعجاز کا کہنا ہے کہ زراعت جموں و کشمیر کی معیشت کی بنیاد ہے اور یہی شعبہ بڑے پیمانے پر روزگار فراہم کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلیو بیری، ہائی ڈینسٹی باغبانی اور لیونڈر کی کاشت کی طرف آنے والے نوجوان دوسروں کے لیے بھی امید کی مثال بن رہے ہیں، جبکہ یہ شعبہ مصنوعی ذہانت کے اثرات سے بھی نسبتاً محفوظ ہے۔
حکومت کا موقف
جموں و کشمیر حکومت کے مشیر ناصر اسلم وانی نے تسلیم کیا کہ گزشتہ چھ برسوں میں سرکاری بھرتیوں کی رفتار سست رہی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اب امتحانات بروقت کرانے کے لیے باقاعدہ کیلنڈر جاری کیا گیا ہے تاکہ بھرتیوں میں تاخیر نہ ہو۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت سرکاری ملازمتوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے خود روزگار کی مختلف اسکیمیں متعارف کرا رہی ہے اور بیرون ملک روزگار کے مواقع تلاش کرنے کے لیے ایک خصوصی ادارہ بھی قائم کیا جا رہا ہے۔
ناصر اسلم وانی کے مطابق، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر اوورسیز ایمپلائمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ (JKOECL) کو دوبارہ فعال بنانے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ نوجوانوں کو محفوظ اور شفاف طریقے سے بیرونِ ملک روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس ادارے کا ماڈل تمل ناڈو اور کیرالہ کی طرز پر تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ سیاحت اور زراعت کے شعبوں میں بھی مزید روزگار پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔
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