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زیر زمین آپریشن تھیٹر میں 220سرجریاں، منوج سنہا نے کی فوج کی سراہنا
گولہ باری کے خطرے سے دوچار کرناہ، ٹنگدار علاقے میں زیرِ زمین آپریشن تھیٹر کے ذریعے 220 افراد کی آنکھوں کی کامیاب سرجری کی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 26, 2026 at 3:08 PM IST
سرینگر: انڈین آرمی نے لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب گولہ باری کے خطرے سے دوچار شمالی کشمیر کے کرناہ، ٹنگڈار علاقے میں زیر زمین آپریشن تھیٹر میں جدید طرز پر آنکھوں کی سرجری کرکے 220 افراد کی بینائی بحال کر دی۔
یہ سرجریاں "آپریشن درشتی" کے تحت منعقدہ 10ویں میگا آئی سرجیکل کیمپ میں دو روز کے دوران مسلح افواج کی طبی خدمات (AFMC) کے ڈاکٹروں اور طبی عملے نے انجام دیں۔
کیمپ میں موتیا بند کے آپریشن کے علاوہ ریٹینا کے علاج اور کم تکلیف دہ گلوکوما سرجری بھی انجام دی گئی۔ یہ کیمپ ایک زیرِ زمین طبی مرکز میں لگایا گیا تاکہ ایسے علاقے میں مریضوں اور طبی عملے کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، جو سرحد پار سے گولہ باری کے خطرے سے دوچار رہا ہے۔
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے مشکل حالات میں سرجری انجام دینے والی طبی ٹیم کی سراہنا کی۔ سنہا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا: "ایک مشکل سرحدی علاقے میں زیر زمین آپریشن تھیٹر میں 220 افراد کی بینائی بحال کرنا ایک قابلِ ذکر کامیابی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ یہ کیمپ "آپریشن سدبھاؤنا" کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے اور دور دراز سرحدی علاقوں میں جدید طبی سہولیات پہنچانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سنہا نے کہا: "دور دراز سرحدی بستیوں تک فیکو ایمولسیفیکیشن، ریٹینا اور گلوکوما کے جدید آپریشن پہنچانے سے یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شہری پیچھے نہ رہ جائے۔"
کیمپ کی قیادت آرمی اسپتال (ریسرچ اینڈ ریفرل)، دہلی کینٹ کے شعبہ امراض چشم کے سربراہ بریگیڈیئر سنجے کمار مشرا نے کی۔ ان کی ٹیم نے پہاڑی اور دشوار گزار راستوں سے جدید فیکو ایمولسیفیکیشن، وٹریوریٹینل اور گلوکوما سرجری کا سامان ٹنگڈار پہنچایا۔
سرجری سے قبل خواڑپورہ، ٹنگدھر، تڈ، باگ بیلہ، یانگدر اور آس پاس کی بستیوں کے مریضوں کی اسکریننگ کی گئی۔ مقامی سطح پر تشہیر کے لیے ریڈیو "روح کرناہ" کے ذریعے اعلانات بھی کیے گئے، جس سے مریضوں کو کیمپ تک پہنچنے میں مدد ملی۔
فوج کے مطابق ٹنگڈار کیمپ اس لحاظ سے بھی اہم تھا کہ اس نے ثابت کیا کہ ایل او سی کے قریب ایک حساس اور فارورڈ مورچوں والے علاقے میں بھی محفوظ زیر زمین طبی مرکز کے اندر پیچیدہ آنکھوں کی سرجری کی جا سکتی ہے۔
فوج کی جانب سے جاری معلومات کے مطابق آپریشن سندور کے دوران کرناہ اُن علاقوں میں شامل تھا جو گولہ باری سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ اس دوران تین دن میں علاقے پر تقریباً 1,500 گولے داغے گئے تھے۔
علاقے میں قائم ایک فارورڈ سرجیکل سینٹر پر بھی حال ہی میں حملہ کیا گیا تھا، جس سے ایل او سی کے قریب کام کرنے والی طبی تنصیبات کو درپیش سکیورٹی چیلنجز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس خطرے کے باوجود زیرِ زمین آپریشن تھیٹر نے طبی ٹیم کو مریضوں اور عملے کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے پیچیدہ مائیکرو سرجری جاری رکھنے کا موقع دیا۔
کیمپ کا دورہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دھیرج سیٹھ نے بھی کیا۔ انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی اور ان میں ادویات اور تحائف تقسیم کیے۔ ڈائریکٹر جنرل آرمڈ فورسز میڈیکل سروسز ایئر مارشل سندیپ تھریجا نے بھی سنٹر کا دورہ کیا اور سرجیکل ٹیم اور مقامی عملے کی کوششوں کو سراہا۔
آرمی چیف کا یہ دورہ وادی میں ایل او سی کے ساتھ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینے کے دوران ہوا ہے۔ فوج کے مطابق جنرل سیٹھ نے سرینگر میں قائم چنار کور کے فارورڈ علاقوں کا دورہ کیا اور سکیورٹی کی تیاری برقرار رکھنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات پر بریفنگ حاصل کی۔
انہوں نے فوج کی آپریشنل صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ فوج نے کہا کہ جنرل سیٹھ نے تمام رینکس کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت، عزم اور مسلسل تیاری کو سراہا۔
فوجی ترجمان کے مطابق اس پروگرام کے تحت اب تک 1.5 لاکھ سے زیادہ مریضوں کی اسکریننگ کی جا چکی ہے جبکہ 3,500 سے زیادہ سرجریاں 10 شہروں میں انجام دی گئی ہیں۔ ٹنگڈار کا کیمپ ایل او سی کے ساتھ واقع دور دراز دیہات تک اس مہم کو پہنچانے کی ایک کوشش تھی اور اسے فوج کے وسیع تر آپریشن سدبھاؤنا کے تحت منعقد کیا گیا۔
اس سلسلے کا اگلا، یعنی 11واں کیمپ، 27 سے 29 ستمبر 2026 تک سرینگر میں منعقد ہوگا۔ اس کی باضابطہ اختتامی تقریب 30 ستمبر کو ہوگی، جس میں جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا شرکت کریں گے۔
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