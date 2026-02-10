سوک ایکشن پروگرام کے تحت سی آر پی ایف 137 بٹالین براوو کمپنی کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد

ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ادھم پور: سوک ایکشن پروگرام کے تحت سی آر پی ایف 137 بٹالین (براوو کمپنی) نے ضلع ادھم پور کے گاؤں دھارانتھل پنچایت نرسو میں ایک مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ میں مقامی باشندوں کی پرجوش شرکت کا مشاہدہ کیا گیا، جو آگے آئے

بڑی تعداد میں طبی خدمات حاصل کرنے کے لیے۔ کیمپ کے دوران تجربہ کار طبی عملے نے خواتین، بزرگ شہریوں اور بچوں سمیت تمام عمر کے لوگوں کا مفت طبی معائنہ کیا۔ صحت کے بنیادی معائنے کیے گئے، اور مریضوں کو عام بیماریوں کے بارے میں طبی مشورہ دیا گیا۔ چیک اپ کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں میں مفت ادویات بھی تقسیم کی گئیں، فوری امداد اور دیکھ بھال کو یقینی بنایا گیا۔

اس اقدام کا مقصد صحت کی دیکھ بھال سے متعلق آگاہی کو فروغ دینا اور دور دراز اور دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ضروری طبی سہولیات فراہم کرنا ہے، جہاں باقاعدہ طبی خدمات تک رسائی اکثر محدود ہوتی ہے۔ سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے گاؤں والوں کے ساتھ گرمجوشی سے بات چیت کی، جس سے اعتماد اور تعاون کا ماحول پیدا ہوا۔

مقامی باشندوں نے سی آر پی ایف کی کوششوں کی تعریف کی اور اپنے گاؤں میں اس طرح کے مفید کیمپ کے انعقاد پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے اقدامات نہ صرف صحت کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں بلکہ سیکورٹی فورسز اور شہری آبادی کے درمیان تعلق کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ سوک ایکشن پروگرام ایک بار پھر خطے میں کمیونٹی ویلفیئر اور جامع ترقی کی جانب ایک بامعنی قدم ثابت ہوا۔

