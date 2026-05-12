زیر تعمیر 'انڈر پاس' سے آبپاشی نظام متاثر

زیر تعمیر 'انڈر پاس' سے آبپاشی نظام متاثر
کسانوں نے زیر تعمیر منصوبہ جلد سے مکمل کرنے یا آبپاشی کا متبادل نظام فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 12, 2026 at 4:56 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے ٹہاب نامی علاقے میں زیر تعمیر "انڈر پاس" کسانوں کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے، خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب زرعی سرگرمیاں اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ مقامی لوگوں خاص کر کسانوں کی جانب سے 'انڈر پاس' کے منصوبے کی جلد تکمیل کے مطالبات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
وادی کشمیر میں گزشتہ کئی برسوں سے موسمی تبدیلیوں کے باعث زرعی شعبہ شدید متاثر ہو رہا ہے۔ آبپاشی کی مناسب سہولیات کی کمی اور دریا جہلم سمیت دیگر اہم آبی ذخائر میں پانی کی سطح کم ہونے سے کسانوں پہلے ہی مشکلات سے جوجھ رہے ہیں، وہیں کسانوں کا دعویٰ ہے کہ انڈر پاس کی تعمیر سے ان کے باغات تک سینچائی کا پانی نہیں پہنچ رہا۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہورے مقامی کسانوں نے پل کی تعمیر کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے یا پل کی تعمیر تک باغات کے لیے پانی کا کوئی متبادل نظام فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
کیا ہے انڈر پاس کا مکمل معاملہ؟
ضلع پلوامہ کے ٹہاب علاقے میں عوام کو بہتر رابطہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے آبپاشی کی ایک نہر پر انڈر پاس تعمیر کیا جا رہا ہے، تاہم تعمیراتی کام کی سست رفتاری کے باعث نہر بند پڑی ہے، جس سے ایک خاص علاقے کی زرعی اور باغبانی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔
مقامی کسانوں نے ضلع انتظامیہ پلوامہ سمیت متعلقہ محکموں سے اپیل کی ہے کہ تعمیراتی کام میں سرعت لائی جائے تاکہ منصوبہ جلد مکمل ہو سکے اور علاقے کے بیشتر کنبوں کے روزگار کے اہم ذریعہ یعنی زراعت کو نقصان سے بچایا جا سکے۔
یاد رہے کہ وادی کشمیر میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری خشک موسم اور بارشوں کی قلت کی وجہ سے زرعی اراضی میں نمی کی کافی قلت پیدا ہوئی ہے جس کے لیے کھیتوں، باغات میں آبپاشی کی فوری ضرورت ہے۔ کسانوں کا ماننا ہے کہ زمین کی نمی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، جس سے فصلوں کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مقامی کسانوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کی شدید کمی اور اس پر موجود آبپاشی نظام میں خلل سے زراعت کو نقصان پہنچے گا۔
