ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لال دید اسپتال کا زیر تعمیر توسیعی بلاک خواتین اور نوزائیدہ بچوں کی صحت خدمات کو مضبوط بنائے گا: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے اس بات پر زور دیاکہ اس جدید سہولت سے خواتین کو اعلیٰ معیار کی طبی خدمات مقامی سطح پر دستیاب ہوں گی۔
Published : April 18, 2026 at 8:43 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے خواتین کے بڑے اسپتال لال دید میں زیر تعمیر توسیعی بلاک کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے حکام کو ہدایت دی کہ منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے اور تعمیراتی معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے۔وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ منصوبہ، جو ایک خصوصی بانجھ پن اور گائناکولوجیکل آنکولوجی سینٹر کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے خواتین اور نوزائیدہ بچوں کی صحت خدمات کو مضبوط بنانے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔
عمر عبداللہ نے مزید نے اس بات پر زور دیا کہ اس جدید سہولت سے خواتین کو اعلیٰ معیار کی طبی خدمات مقامی سطح پر دستیاب ہوں گی۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے تعمیراتی رفتار، عمل درآمد کی حکمت عملی اور بنیادی ڈھانچے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں، خاص طور پر محکمہ صحت کو ہدایت دی کہ فنڈنگ، منظوریوں اور دیگر انتظامی امور میں مکمل تال میل برقرار رکھا جائے تاکہ منصوبے کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کیا جا سکے۔
قابل ذکر ہے کہ یہ پروجیکٹ جہلم تاوی فلڈ ریکوری پروجیکٹ کے تحت تقریباً 118.22 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ یہ عمارت جی+5+اٹک ڈھانچے پر مشتمل ہوگی، جس کا کل رقبہ تقریباً 11,640 مربع میٹر ہوگا اور اس میں 117 خصوصی بستروں کی گنجائش ہوگی، جن میں 65 بالغ مریضوں اور 52 نوزائیدہ بچوں کے لیے مختص ہوں گے۔
اس جدید مرکز میں ماڈیولر آپریشن تھیٹرز، آئی سی یو، ایچ ڈی یو، این آئی سی یو، لیبر، ڈیلیوری اور ریکوری یونٹس، آئی وی ایف لیبارٹریز اور جدید فیٹل انٹروینشن سہولیات فراہم کی جائیں گی، جو قومی اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوں گی۔ منصوبے کی ایک نمایاں خصوصیت اس کی زلزلہ محفوظ تعمیر ہے، جس کے لیے جدید بیس آئیسولیشن ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے، جس میں 43 فریکشن پینڈولم آئیسولیٹرز نصب کیے جا رہے ہیں تاکہ زون-5 جیسے حساس علاقے میں عمارت کو محفوظ بنایا جا سکے۔
وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ اس منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف صحت کے شعبے میں نمایاں بہتری آئے گی بلکہ جموں و کشمیر میں جدید طبی سہولیات کی فراہمی کو بھی فروغ ملے گا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی، گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر کی پرنسپل و ڈین ڈاکٹر افت حسن، اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔