مارچ 31ڈیڈ لائن، مگر پل کی تعمیر تکمیل سے کوسوں دور
لوگوں کا الزام ہے کہ دربگام-ٹھوکرپورہ پل کی تعمیر سست رفتاری سے جاری ہے جس جس وجہ سے 31 مارچ 2026 تک مکمل نہیں ہوگا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 16, 2026 at 2:16 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں لوگوں کی درینہ مانگ کے بعد حکام نے دربگام اور ٹھوکرپورہ کو جوڑنے کے لیے نالہ رومشی پر ایک پل کی تعمیر کو منظوری دی تھی جو ڈیڑھ برس سے جاری کام کے بعد بھی آج تکمیل سے کوسوں دور ہے۔ تقریباً 14 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جارہا ہے اس پر جس کو مکمل کرنے کے لئے ڈیڑھ سال کی مددت مقرر کی گئی تھی جو 31 مارچ 2026 تک مکمل کرکے اسے عوام کے نام وقف کرنا تھا، تاہم لوگوں کا کہنا ہے کہ پل پر جاری سست رفتار کام کی وجہ سے تعمیر مکمل نہ ہو سکی جس کے سبب لوگوں کو عبور و مرور میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
یہ منصوبہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا(PMGSY-III)، بیچ دوم 2023-24 کے تحت تعمیر کیا جانا تھا۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق اس منصوبے کی ابتدائی تخمینہ لاگت 102.18 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی اور اسی لاگت پر اسے ٹھیکے پر دیا گیا تھا، تاہم بعد ازاں نظرثانی کے بعد اس منصوبے کی مجموعی لاگت بڑھ کر 142.66 لاکھ روپے تک بڑھا دی گئی۔
حکام کے مطابق پل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز 3 اپریل 2024 کو کیا گیا تھا جبکہ اس منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 31 مارچ 2026قرر کی گئی تھی، تاہم زمینی سطح کا معائنہ کرنے سے ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا۔
لوگوں نے انتظامیہ سے کام کو تیز کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ پل جلد از جلد عوام کے لیے دستیاب ہو سکے اور لوگوں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے۔ مقامی باشندوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ علاقے میں پل تعمیر ہونے سے نہ صرف مقامی بلکہ ضلع بھر کے ہزاروں لوگوں کو راست فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا "اس پل کے تعمیر ہونے سے ہمارا بڈگام ضلع کے ساتھ زمینی رابطہ نزدیک ہو جائے گا جبکہ کئی کسانوں کے باغات رومشی نالہ کے اس پار ہیں اور میوہ جات کو گھروں تک پہنچنے کے لئے لوگوں کو نالہ پار کرنا پڑتا ہے جو کافی مشکل بھی ہے اور پر خطر بھی، اس لیے لوگوں کو پل کی تعمیر کے بعد یقینا فائدہ پہنچے گا۔"
متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ پل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد دربگام، ٹھوکرپورہ اور ملحقہ علاقوں کے لوگوں کو آمدورفت میں نمایاں سہولت میسر آئے گی۔ اس کے علاوہ مقامی باشندوں، طلبہ اور کسانوں کو بہتر سڑک رابطہ فراہم ہوگا جس سے علاقے کی معاشی و سماجی سرگرمیوں کو فروغ ملنے کی توقع ہے۔
ادھر، انجینئر غلام گوسو ثقلین ایگزیکٹیو انجینئر PMGSY ڈویژن پلوامہ نے میڈیا کو بتایا کہ پل کو مقررہ وقت یعنی 31 مارچ 2026 تک مکمل کرنے کی کوشش جاری ہے اور محکمہ کی جانب سے تعمیراتی کمپنی کو کام کی بروقت تکمیل کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔
