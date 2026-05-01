ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یوم مزدورپر جموں میں حادثہ: زیر تعمیر پل گر گیا، ایک مزدور ہلاک، ایک ریسکیو، دو کی تلاش جاری
یہ حادثہ جموں کے بنتلاب میں پیش آیا جہاں زیر تعمی پل منہدم ہونے سے اس کے نیچ کام کر رہے چار مزدور دب گئے۔
Published : May 1, 2026 at 7:36 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 8:56 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں کے بنتلاب علاقے میں زیر تعمیر ایک پل اچانک منہدم ہو گیا جس کے نتیجے میں چار مزدور ملبے تلے دب گئے۔ مقامی باشندوں، جموں کشمیر پولیس اور ایس ڈی آر ایف (SDRF) اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو بحفاظت نکال لیا۔ جبکہ خبر نشر کیے جانے تک تین افراد ملبے تلے پھنسے ہوئے تھے اور ریسکیو آپریشن بھی جاری تھا۔
واقعے کے فوراً بعد جموں کشمیر پولیس، ایس ڈی آر ایف، مقامی لوگ اور دیگر ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور بھاری مشینری کی مدد سے امدادی کارروائی شروع کی گئی۔ نکالے گئے شخص کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔
عینی شاہدین کے مطابق "پل جس وقت گرا، اُس وقت چار افراد اس کے نیچے کام کر رہے تھے اور اسی دوران وہ ملبے تلے دب گئے۔" ادھر، جموں کشمیر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں باقی تین افراد کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔
پل منہدم ہونے کے اس واقعے نے ایک بار پھر کنسٹرکشن سائٹس خاص کر بڑی عمارتوں، پلوں وغیرہ کا تعمیراتی کام کر رہے مزدوروں کی حفاظت کے خدشات کو اجاگر کیا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طرح کے سائٹس پر کام کر رہے مزدوروں کی نہ صرف مکمل تربیت کی جانی چاہئے بلکہ ان کی حفاظت کے لیے کڑے اقدامات اٹھانے چاہیے۔
حیران کن طور پر آج ہی ملک بھر میں 'مئی ڈے' منایا جا رہا ہے جسے 'لیبر ڈے'کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ادھر، ماہرین نے مزدوروں کو انشورنس کے زمرے میں لائے جانے کے حوالہ سے گائڈ لائنز وضع کیے جانے کی بھی اپیل کی ہے۔
