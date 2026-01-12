ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یومِ جمہوریہ سے قبل جموں و کشمیر میں سکیورٹی فورسز ہائی الرٹ پر
آئی بی اور ایل او سی کے نزدیکی علاقوں میں ڈرون سرگرمیوں کے بعد سیکورٹی چوکسی مزید بڑھا دی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 12, 2026 at 6:57 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : یوم جمہوریہ کی تقریبات سے قبل جموں و کشمیر میں سکیورٹی انتظامات مزید سخت کیے گئے ہیں۔ حالیہ دنوں بین الاقوامی سرحد (آئی بی) اور لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے نزدیک پاکستانی ڈرون سرگرمیوں کے بعد جموں میں سکیورٹی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔
ڈیوٹی پر تعینات سی آر پی ایف اہلکاروں کے مطابق گزشتہ چند دنوں سے جموں میں بالخصوص پاکستان کے ساتھ لگنے والی بین الاقوامی سرحد کے آس پاس، مشترکہ سکیورٹی فورسز کی جانب سے معمول کے مطابق تلاشی اور سرچ آپریشنز انجام دیے جا رہے ہیں۔ ان کارروائیوں کا مقصد کسی بھی مشتبہ یا ملک دشمن سرگرمی کو بروقت ناکام بنانا ہے۔
ای ٹی وی بھارت نے جموں کے ہلکی پوری جنگلاتی علاقے میں جاری سرچ آپریشن کا مشاہدہ کیا جہاں جموں و کشمیر پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکار تعینات ہیں۔ سکیورٹی فورسز جنگلاتی علاقوں میں گشت اور نگرانی کے ذریعے یومِ جمہوریہ سے قبل سکیورٹی کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں۔ اس دوران ای ٹی وی بھارت سے خصوصی گفتگو میں سکیورٹی اہلکاروں نے بتایا کہ ’’اعلیٰ حکام کی ہدایت پر صبح سویرے جنگلاتی علاقوں میں ایریا ڈومینیشن اور تلاشی کارروائیاں شروع کی گئیں۔‘‘ ان کا کہنا تھا کہ ’’ان آپریشنز کا مقصد یومِ جمہوریہ کے پیش نظر سکیورٹی کو یقینی بنانا اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو بر وقت ناکام بنانا ہے۔‘‘
سکیورٹی اہلکاروں نے مزید کہا کہ ’’26 جنوری سے قبل ہم مکمل طور پر الرٹ ہیں تاکہ ملک دشمن عناصر جنگلات میں کسی قسم کی ناپاک اور خطرناک کارروائی انجام نہ دے سکیں۔ شدید سردی اور گھنی دھند کے باوجود اہلکار اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں اور موسمی مشکلات ہمیں اپنے فرائض سے نہیں روک سکتیں۔‘‘ انہوں نے ملک کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ’’بلا خوف و خطر یومِ جمہوریہ منائیں، کیونکہ سکیورٹی فورسز پوری طرح چوکس ہے۔‘‘
ایک اور سکیورٹی اہلکار نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران بتایا کہ یوم جمہوریہ کے پیشِ نظر اضافی چوکسی برتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے شرپسندانہ عزائم کے تحت گزشتہ رات بھی ڈرون بھیجے گئے، جس کے بعد فورسز کو مزید الرٹ کیا گیا ہے۔
دوسری جانب جموں شہر میں بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر اضافی ناکوں کو مزید مضبوط کیا گیا ہے اور چیکنگ کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت ناکام بنایا جا سکے۔
