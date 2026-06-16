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مودی حکومت کے بارہ سال ترقی سے عبارت: اوتار سنگھ ترالی
انہوں نے کہا کہ اس مدت کے دوران ملک نے صحت عامہ، تعلیم، ہنر مندی اور اسٹارٹ اپ سمیت مجموعی ترقی کو فروغ ملا۔
Published : June 16, 2026 at 7:32 PM IST
ترال: (شبیر بٹ) ایک ایسے وقت میں جب کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت کو بارہ سال مکمل ہوگئے ہیں، بھاجپا ملک گیر سطح پر حکومت کی حصولیابیوں کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس دوران بی جے پی کے سینئر لیڈر و سابق ڈی ڈی سی، ممبر اوتار سنگھ ترالی نے دعوی کیا کہ مودی حکومت کے بارہ سال ملک کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ اس مدت کے دوران ملک نے مجموعی ترقی کے ساتھ ساتھ صحت عامہ، تعلیم، ہنر مندی اور اسٹارٹ اپ کو فروغ ملا ہے۔ موصوف آج جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں ایک پروگرام کے بعد ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک کے وزیر اعظم نے بارہ برسوں کے دوران کسی بھی خطے یا ریاست کے ساتھ سوتیلا سلوک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے عوام ان کی بارہ برسوں کی حکومت پر شادماں ہیں۔
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ریاستی درجہ کی بحالی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اوتار سنگھ ترالی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر خارجہ امت شاہ نے پہلے ہی واضح کیا ہے کہ مناسب وقت پر ریاستی درجہ بحال ہوگا، تاہم اس بارے میں نیشنل کانفرنس حکومت کی اچھل کود بے معنی ہے کیونکہ یہ حکومت سٹیٹ ہڈ کو کرپشن اور اور دھاندلیوں کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، جس کی اجازت بی جے پی نہیں دے سکتی۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر این سی کو جنتر منتر پر احتجاج کرنا ہی تھا تو ریاستی درجے کے بجائے بارہ سلینڈروں اور دو سو یونٹ مفت دینے کے وعدے پر کرنا تھا مگر بدقسمتی سے یہ پارٹی ایسا نہیں کرے گی۔ انہون نے این سی حکومت کو ہر محاذ ہر ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس آنے والے الیکشن میں اس پارٹی کا پتہ صاف ہو جائے گا۔
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