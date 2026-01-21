ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں یونیورسٹی کے بی پیڈ اور ایم پیڈ کورسز پر بے یقینی کی کیفیت طاری، فیکلٹی ممبران کی کمی کا سامنا
'اگر یونیورسٹی اگلے سال دونوں ڈگری کورسز شروع کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس فیکلٹی ممبران کی تقرری کے لیے چند ماہ ہیں'۔
Published : January 21, 2026 at 10:45 PM IST
جموں: نیشنل کونسل آف ٹیچرز ایجوکیشن (این سی ٹی ای) نے ضابطوں کے مطابق فیکلٹی کی کمی کی وجہ سے فزیکل ایجوکیشن میں بیچلر اور ماسٹر ڈگری کورسز کی منظوری کو منسوخ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں تعلیمی سال 2025-26 کے لیے کوئی داخلے نہیں ہوئے۔ اب، 2026-27 تعلیمی سال کے داخلے بھی غیر یقینی ہیں۔ اگر آنے والے مہینوں میں فیکلٹی کا تقرر نہ کیا گیا تو ان دونوں کورسز میں مزید داخلوں کا امکان نہیں ہے۔
عہدیداروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اگر یونیورسٹی اگلے سال دونوں ڈگری کورسز شروع کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس فیکلٹی ممبران کی تقرری کے لیے چند ماہ ہیں۔
ایک اہلکار نے کہا، "این سی ٹی ای کی طرف سے مقرر کردہ رہنما خطوط کے مطابق بی پیڈ کورس کے لیے کم از کم نو فیکلٹی ممبران ہونے چاہئیں، جس میں ایک پروفیسر، ایسوسی ایٹ پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسر شامل ہیں، اور اسی طرح ایم پیڈ کورس کے لیے چھ فیکلٹی ممبران ہونے چاہئیں۔ لیکن جموں یونیورسٹی کے پاس فی الحال صرف دو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، جو کسی بھی طرح سے معیار پر پورا نہیں اترتے۔"
اہلکار نے مزید کہا، "2019 میں، این سی ٹی ای نے یونیورسٹی کو 2024 تک چھوٹ دی تھی اور اسے فیکلٹی ممبران کی تقرری کے لیے کہا تھا، لیکن یونیورسٹی نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے این سی ٹی ای کو دونوں کورسز کو ڈی رجسٹر کرنا پڑا۔ اس کے بعد، سال 2025-26 کے لیے کوئی داخلے نہیں ہوئے۔"
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، جموں یونیورسٹی کے فزیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر داؤد اقبال نے کہا، "جہاں تک یونیورسٹی میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا تعلق ہے، ہمارے پاس شمالی ہند میں ایک بہترین انفراسٹرکچر ہے اور ہم نے مختلف سطحوں پر اپنی کارکردگی کو بہتر کیا ہے۔ یونیورسٹی کونسل سے فیکلٹی کی منظوری ابھی باقی ہے اور امید ہے کہ جلد ہی کچھ ہو جائے گا۔"
این سی ٹی ای کے انکار کے بعد، ای ٹی وی کو معلوم ہوا ہے کہ جموں یونیورسٹی کونسل جلد ہی مزید فیکلٹی ممبران کی تقرری پر غور کر رہی ہے۔ ایک ذریعہ نے کہا، "تقریباً 10 فیکلٹی ممبران کی تقرری کی منظوری پائپ لائن میں ہے اور جلد ہی ہو سکتی ہے، جس سے 2026-27 کے کورس کے دوبارہ آغاز کی راہ ہموار ہو جائے گی۔"
جموں یونیورسٹی میں انفراسٹرکچر کی ترقی اس حد تک بہتر ہوئی ہے کہ جموں و کشمیر یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس ڈیپارٹمنٹ، پولیس اور دیگر محکموں کے زیر اہتمام زیادہ تر ایتھلیٹکس ایونٹس یونیورسٹی کے میدانوں میں منعقد ہوتے ہیں۔ حال ہی میں، جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) نے بھی یونیورسٹی کے کرکٹ گراؤنڈ میں قومی سطح کے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا ہے۔ یونیورسٹی اب کرکٹ گراؤنڈ کو رات کے میچوں کی میزبانی کے لیے تیار کرنے کے لیے فلڈ لائٹس لگا رہی ہے۔