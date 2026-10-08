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ترال میں غیر اعلانیہ بجلی تخفیف سے عوام نالاں

لوگوں کا کہنا ہیکہ بجلی کی سپلائی متاثر ہونے سے گھریلو صارفین، طلباء، دکانداروں اور دیگر کاروباری طبقے کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔

غیر اعلانیہ بجلی تخفیف سے عوام نالاں
غیر اعلانیہ بجلی تخفیف سے عوام نالاں (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 8, 2026 at 10:23 AM IST

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ترال (شبیر بٹ): جہاں ایک طرف بجلی محکمہ برقی رو میں بہتری کے لیے مختلف اقدامات کا دعویٰ کر رہا ہے وہیں جنوبی کشمیر کے ترال سب ضلع میں بجلی کی آنکھ مچولی،غیر اعلانیہ تخفیف اور شٹ ڈاوینز کی وجہ سے صارفین عاجز،آچکے ہیں تفصیلات کے مطابق ترال اور ملحقہ علاقوں میں بجلی کی بار بار اور غیر اعلانیہ تخفیف کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے بجلی کی غیر یقینی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکمہ سے بجلی کی فراہمی میں بہتری لانے کا مطالبہ کیا ہے۔


مقامی آبادی کے مطابق دن اور رات کے مختلف اوقات میں بجلی کی سپلائی متاثر ہونے سے گھریلو صارفین، طلباء دکانداروں اور دیگر کاروباری طبقے کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی طویل تخفیف کے باعث روزمرہ کے معمولات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔


مقامی لوگوں کے مطابق میٹر نصب کرتے وقت ہمیں چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کرنے کی یقین دہانی کی گئی، لیکن اب بجلی کا حال بے حال ہے حد تو یہ ہے کہ بجلی محکمہ اپنے ہی شیڈول پر عمل درآمد کرنے میں ناکام نظر آرہا ہے جو کہ کسی مصیبت سے کم نہیں ۔مقامی لوگوں کے مطابق سرما سے قبل ہی اگر بجلی کا یہ حال ہے تو آنے والے وقت میں بجلی کی کیا صورت حال ہو گی۔


اس بارے میں نمائندے نے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ترال محمد ایوب سے رابطہ کیا تو انھوں نے کیمرے کے سامنے نہ آنے کی شرط پر بتایا کہ غیر ضروری شٹ ڈاون یا تخفیف بنمہ گرڈ سے ہی کی جاتی ہے اور اس بارے میں یہاں کے ملازمین بے بس ہیں۔

TAGGED:

ترال میں بجلی تخفیف
POWER CUTS IN TRAL
بجلی کی سپلائی
UN SCHEDULED POWER CUTS

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