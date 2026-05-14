علماء کرام منشیات مخالف مہم میں کلیدی کردار ادا کریں گے، عبدالرشید داوودی
داوودی نے مہم کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہےکہ علماء کرام اس جدوجہد میں انتظامیہ اور پولیس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔
Published : May 14, 2026 at 3:47 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس کی جانب سے ضلع بھر میں جاری منشیات مخالف مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کوششوں میں مزید تیزی لائی گئی ہے۔ اس مہم کا بنیادی مقصد معاشرے سے منشیات جیسے ناسور کا خاتمہ کرنا اور بالخصوص نوجوان نسل کو اس کے مہلک اثرات سے محفوظ رکھنا ہے۔
اس سلسلے میں معروف مذہبی اسکالر عبدالرشید داوودی نے مہم کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ علماء کرام اس جدوجہد میں انتظامیہ اور پولیس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ علماء ہر محاذ پر اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے مکمل تعاون فراہم کریں گے تاکہ اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا جا سکے۔
عبدالرشید داوودی نے کہا کہ علماء کرام مساجد، دینی اجتماعات اور دیگر عوامی پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے عوام میں منشیات کے نقصانات کے حوالے سے بیداری پیدا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو منشیات جیسی لعنت سے دور رکھنے کے لیے دینی تعلیمات اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کا خاتمہ کسی ایک ادارے کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر انتظامیہ، پولیس، علماء کرام اور عوام مل کر سنجیدہ کوششیں کریں تو اس لعنت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔آخر میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ مشترکہ کاوشوں اور مربوط حکمت عملی کے ذریعے اننت ناگ میں جاری منشیات مخالف مہم ضرور کامیابی حاصل کرے گی اور ایک صحت مند، محفوظ اور منشیات سے پاک معاشرہ تشکیل پائے گا۔