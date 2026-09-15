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سرینگر میں علماء کانفرنس کا انعقاد، سماجی چیلنجز، ماحولیاتی ذمہ داری اور امتِ مسلمہ کے اتحاد پر دو قراردادیں منظور
کانفرنس میں کشمیر کے مختلف اضلاع کے علاوہ جموں، پونچھ، راجوری، کرگل اور ڈوڈہ سے بھی علماء نے خصوصی طور پر شرکت کی
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 15, 2026 at 7:45 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): دو برس سے زائد عرصہ بعد حکام کی جانب سے متحدہ مجلسِ علماء جموں و کشمیر( ایم ایم یو) کو سرینگر میں علماء کی ایک بڑی کانفرنس منعقد کرنے کی اجازت دی گئی۔ میرواعظ عمر فاروق کی صدارت میں منعقدہ اس ایک روزہ علماء کانفرنس اور سیرت کانفرنس میں جموں و کشمیر اور لداخ کے مختلف علاقوں سے ممتاز علماء اور دینی دانشوروں نے شرکت کی۔ جس میں علماء نے عوام کو درپیش مذہبی، اخلاقی اور سماجی چیلنجوں پر غور و خوض کیا۔
اس کانفرنس میں کشمیر کے مختلف اضلاع کے علاوہ جموں، پونچھ، راجوری، کرگل اور ڈوڈہ سے بھی علماء نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ جس سے پورے خطے میں علماء اور دینی اداروں کے درمیان باہمی رابطے اور مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت کا اظہار ہوتا ہے۔
کانفرنس کا اختتام دو اہم قراردادوں کی منظوری پر ہوا ایک قرارداد عصری سماجی چیلنجوں اور علماء، مساجد و مدارس کے عملی کردار سے متعلق تھی۔ جبکہ دوسری قرارداد امتِ مسلمہ کے اتحاد، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور مسلکی اختلافات کے احترام پر مرکوز تھی۔
پہلی قرارداد میں منشیات کے استعمال، خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے کے رجحان، نوجوانوں میں ذہنی و جذباتی پریشانی، سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال، خاندانی تعلقات کی کمزوری، اخلاقی زوال اور نوجوانوں کا مذہبی و سماجی اداروں سے بڑھتے ہوئے فاصلے، نیز ماحولیاتی بگاڑ اور اس کے سنگین نتائج پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔
خودکشی اور خود کو نقصان پہنچانے کے بڑھتے ہوئے واقعات، خاص طور پر نوجوانوں میں خصوصی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ محض مذمت کرنے یا خاموشی اختیار کرنے سے اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ علماء، مساجد اور مدارس ایسے محفوظ ماحول کی تشکیل کے ذریعے روک تھام اور معاونت کا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں نوجوان اور خاندان بغیر کسی بدنامی کے خوف کے اپنی ذاتی جذباتی پریشانی، تنہائی، اضطراب، خاندانی دباؤ اور دیگر وجوہات کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔
منعقدہ کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ائمہ اور علماء برادریوں کو ذہنی پریشانی یا تکلیف کی علامات پہچاننے کے بارے میں آگاہ کریں، خاندانوں کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ ہمدردی کا مظاہرہ کریں، اور ضرورت مند افراد کی مناسب پیشہ ورانہ مشاورت اور ذہنی صحت کی معاونت کے حصول کے لیے رہنمائی کریں۔ مساجد اور مدارس رہنمائی، مشاورت اور متعلقہ خدمات (ریفرل) کے قابلِ رسائی مراکز کے طور پر مزید فعال کردار ادا کر سکتے ہیں، بشرطیکہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ ذہنی صحت کے سنگین مسائل کے لیے تربیت یافتہ پیشہ ورانہ دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے۔
کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ یہ مسائل محض کبھی کبھار ہونے والے سیمینارز یا تقاریر تک محدود نہیں رہنے چاہئیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ مخصوص جمعہ کے دنوں میں، شرکت کرنے والی تمام مساجد کے خطباتِ جمعہ میں کسی ایک مشترکہ سماجی مسئلے کا احاطہ کیا جائے گا، تاکہ جموں و کشمیر اور لداخ بھر کے علماء اجتماعی طور پر ایسے مسئلے کو اجاگر کر سکیں جس کے لیے فوری سماجی توجہ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔
ایم ایم یو میں جموں و کشمیر کے مختلف اضلاع اور علاقوں میں مقامی علماء، ائمہ، مساجد اور مدارس کو شامل کرتے ہوئے باقاعدہ اجلاس (ترجیحی طور پر ہر ماہ) منعقد کرنے کی بھی کوشش کرے گی۔ اس طرح کے اجلاس مقامی مسائل کو سمجھنے اور ہر علاقے کے حالات کے مطابق عملی اقدامات وضع کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔
کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ مساجد اور مدارس کو اپنی بنیادی مذہبی اور تعلیمی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ رہنمائی، مشاورت، نوجوانوں کی شمولیت، خاندانی معاونت اور سماجی بہبود کے مراکز کے طور پر بھی مزید فعال ہونا چاہیے۔ لوگوں کے گھروں سے ان کا قریبی تعلق اور قربت انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ مسائل کی جلد نشاندہی کر سکیں اور خاندانوں کی مناسب مدد حاصل کرنے میں معاونت کر سکیں۔
منشیات کی لت کے مسئلے پر کانفرنس نے زور دیا کہ ہر قسم کی لت نقصان دہ ہے اور اس کا تدارک ایک مستقل سماجی پالیسی کے ذریعے کیا جانا چاہیے۔ جہاں علماء اور سول سوسائٹی سے منشیات اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کے خلاف کام کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہیں کانفرنس نے شراب کے استعمال کو معمول کی بات سمجھنے کے رجحان اور اس کی بڑھتی ہوئی دستیابی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔
علماء نے کہا کہ منشیات کی لت کے خلاف مہم اس وقت تک مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتی جب تک کہ شراب کے نئے لائسنس جاری کیے جاتے رہیں گے اور سیاحت کے نام پر شراب کے استعمال کو فروغ یا وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی متضاد پالیسیاں نوجوانوں کو نشے کی لت سے بچانے کی کوششوں کو کمزور کرتی ہیں۔ کانفرنس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس طرزِ عمل پر نظرِ ثانی کرے اور شراب کی دستیابی کو مزید فروغ دینے اور اس کے دائرہ کار کو بڑھانے کا عمل روکے۔
کانفرنس نے یہ سفارش بھی کی کہ خطباتِ جمعہ اور مساجد میں منعقدہ پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو ماحول کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے۔ علماء پلاسٹک اور پولی تھین کے استعمال، کوڑا کرکٹ پھیلانے اور دریاؤں، جھیلوں اور دیگر آبی ذخائر میں کچرا پھینکنے کی حوصلہ شکنی کرنے، نیز تجاوزات اور آبی پناہ گاہوں (ویٹ لینڈز) کی تباہی کے خلاف بیداری پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
ڈل جھیل، وولر جھیل، نگین جھیل، ویٹ لینڈز اور دیگر آبی ذخائر کی حالت، تجاوزات اور تحفظ پر تشویش کا اظہار کیا گیا، کانفرنس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صفائی، فطرت کا تحفظ اور مشترکہ قدرتی وسائل کا تحفظ ایک مسلمان ہونے کی اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے۔
دوسری قرارداد میں مسلم ائمہ کے اندر اتحاد اور مسالک کے اختلافات کے باوجود باہمی احترام کو برقرار رکھنے میں علمائے کرام کی ذمہ داری پر توجہ دی گئی۔ کانفرنس نے تسلیم کیا کہ امت کے اندر مختلف مکاتب فکر اور جائز مذہبی اختلافات موجود ہیں اور رہیں گے۔ تاہم ایسے اختلافات کو کبھی بھی نفرت، دشمنی یا تقسیم کا ذریعہ نہیں بننے دینا چاہیے۔
علمائے کرام نے متفقہ طور پر اس بات پر زور دیا کہ مسجد کا منبر ایک امانت ہے ایک مقدس امانت ہے اور اسے کبھی بھی فرقہ واریت کو فروغ دینے، دوسرے مسالک کا مذاق اڑانے، نفرت پھیلانے یا مسلمانوں کے درمیان تفریق کو گہرا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔
کانفرنس نے مختلف مکاتب فکر کے علمائے کرام پر زور دیا کہ وہ اختلاف، باہمی احترام، مکالمے اور بھائی چارے کی اسلامی اخلاقیات کو فروغ دیں اور مسلمانوں کی مشترکہ اخلاقی، روحانی اور سماجی ذمہ داریوں پر مذہبی گفتگو پر توجہ دیں یہ بھی محسوس کیا گیا کہ مختلف خطوں اور مکاتب فکر کے علمائے کرام کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعامل ضروری ہے۔ اس لیے مجوزہ ضلعی سطح کی میٹنگیں جموں و کشمیر بھر کے مذہبی اسکالرز، مساجد اور مدارس کے درمیان رابطے، باہمی افہام و تفہیم اور تعاون کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گی۔
شرکاء نے مشاہدہ کیا کہ ایک ایسے وقت میں جب معاشرے کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، علمائے کرام اور مذہبی اداروں کا کردار صرف رسمی معاملات تک محدود نہیں رہ سکتا۔ انہیں لوگوں کے روزمرہ کے خدشات، خاص طور پر نوجوان نسل کی پریشانیوں، دباؤ اور خواہشات سے قریب سے جڑا رہنا چاہیے۔ایم ایم یو نے کہا کہ کانفرنس کو ایک پائیدار عمل کا آغاز ہونا چاہئے اور صرف قراردادوں کو اپنانے پر ختم نہیں ہونا چاہئے۔ اس کا مقصد تجاویز اور فیصلوں کو پورے جموں و کشمیر میں عملی نچلی سطح پر مصروفیت، مربوط جمعہ کے خطبوں، ضلعی سطح پر بات چیت، مشاورت اور کمیونٹی بیداری کے پروگراموں میں ترجمہ کرنا ہوگا۔
واضح رہے اس کانفرنس میں جموں وکشمیر کے 70 سے زائد علمائے کرام و مشائخ نے شرکت کی۔ جس میں مولانا رحمت اللہ میر قاسمی، مفتی اعظم ناصر الاسلام فاروقی، مفتی نذیر احمد قاسمی، مفتی محمد یعقوب بابا مدنی، مولانا مسرور عباس انصاری، مولانا شوکت حسین کینگ، مفتی عنایت اللہ جموں، شیخ محبوب رضا، مفتی عنایت اللہ جموں، مفتی اعظم عبدالرحمٰن، مفتی عبدالرحمٰن، مفتی عبدالرحمٰن اور دیگر نے شرکت کی۔ مفتی صاحب، پیر رحمت اللہ صاحب، مولانا سید طیب، مفتی سید شریف الحق بخاری، مفتی اعجاز الحسن بندے، مفتی ضیاء الحق ناظمی، مفتی پیرزادہ ریاض احمد، مولانا عدنان ندوی، سبط محمد شبیر قمی، مولانا غلام علی اکبر شاہ، مولانا سید اکبر شاہ، مولانا سید علی شاہ، مفتی اعظم، مفتی پیرزادہ ریاض احمد، مفتی پیرزادہ ریاض احمد، مولانا عدنان ندوی۔ بخاری اور پیر افتخار احمد کاملی کے نام قابل ذکر ہیں۔