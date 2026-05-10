مردم شماری 2027: اودھم پور ڈی سی کی عوام سے بڑھ چڑھ کر آن لائن فارم بھرنے کی اپیل
ملک میں پہلی بار مردم شماری مکمل طور پر ڈیجیٹل ہونے جا رہی ہے۔ اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔
Published : May 10, 2026 at 8:47 AM IST
ادھم پور: جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور کے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا نے سینئر حکام کے ساتھ آج ڈی سی آفس ادھم پور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور بتایا کہ شہری اب مردم شماری پورٹل کے ذریعے اپنی جانکاری آن لائن از خود رجسٹر کر سکیں گے۔
انہوں نے عوام سے پرجوش انداز میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مردم شماری کے اعداد و شمار پالیسی سازی اور عوامی بہبود کے منصوبوں میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈی سی آفس ادھم پور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا نے کہا کہ سال 2027 کی مردم شماری ملک کی پہلی مکمل ڈیجیٹل مردم شماری ہوگی۔
انہوں نے بتایا کہ وزارت داخلہ نے شہریوں کے لیے ایک آن لائن خود رجسٹریشن کی سہولت شروع کی ہے، جس سے وہ اپنی اور گھر کی جانکاری کو براہ راست مردم شماری کے سرکاری پورٹل پر اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ اس مہینے کی 17 تاریخ سے اگلے مہینے کی یکم تاریخ تک، ادھم پور ضلع کے رہائشی آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنے گھر، خاندان کے افراد، زمینوں کی ملکیت اور دیگر سماجی و اقتصادی جانکاری کے بارے میں معلومات جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مردم شماری کے اہلکار زمینی سطح پر جمع کرائی گئی جانکاری کی تصدیق کے لیے سائٹ کا دورہ کریں گے۔
عوام کو یقین دلاتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مردم شماری کے عمل کے دوران شیئر کی جانے والی تمام جانکاری مکمل طور پر محفوظ اور خفیہ رہیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ جانکاری کسی دوسرے محکمے کے ساتھ شیئر نہیں کی جائیں گی اور صرف مردم شماری کے سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کی جائیں گی۔
انہوں نے ادھم پور کے لوگوں سے دل سے تعاون کی اپیل کی اور اس بات پر زور دیا کہ حکومت کی فلاحی اسکیمیں، ترقیاتی منصوبے، اور سماجی و اقتصادی تفاوت کا تجزیہ زیادہ تر مردم شماری کے اعداد و شمار پر مبنی ہوتا ہے۔
انتظامیہ نے ان شہریوں کے لیے ایک خصوصی ہیلپ لائن نمبر 1855 بھی شروع کیا ہے جنہیں مردم شماری سے متعلق کوئی پریشانی یا سوالات درپیش ہیں۔ دریں اثناء ضلع بھر میں چارج آفیسرز، ماسٹر ٹرینرز، فیلڈ ٹرینرز اور شمار کنندگان کے تربیتی سیشن شروع ہو چکے ہیں۔ جلد ہی، شمار کنندگان مردم شماری 2027 کے تحت درست جانکاری جمع کرنے کے لیے ہر گھر، وارڈ اور پنچایت کا دورہ کریں گے۔
