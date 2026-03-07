ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھم پور پولیس نے مبینہ گائے اسمگلر کی گاڑی ضبط کر لی
جموں و کشمیر کے ضلع ادھم پور ریاسی میں پولیس نے گائے کی اسمگلنگ کے الزام میں ایک گاڑی کو ضبط کر لیا۔
Published : March 7, 2026 at 10:18 AM IST
ادھم پور ( آشیش دت): جموں و کشمیر کے ادھم پور میں پولیس نے 45 لاکھ روپے کی ایک گاڑی ضبط کی ہے، جس کا تعلق ایک مبینہ مویشی اسمگلر سے بتایا جا رہا ہے۔ دفعہ 107 بی این ایس ایس کے تحت عدالت عالیہ کے جاری کردہ احکامات کی تعمیل کی گئی۔
منسلک جائیداد میں ایک تھرمو فریز کینٹر بیئرنگ رجسٹریشن نمبر UP26T-2340 شامل ہے، جو ملزم کی ملکیت ہے۔ مذکورہ گاڑی ایف آئی آر نمبر 174/2025 U/S 223 بی این ایس اور 11 پی سی اے ایکٹ پولیس اسٹیشن ریہمبل میں درج کی گئی جو اسمگلنگ میں استعمال کی گئی۔
تفتیش کے دوران تفتیشی افسر کی جانب جسے متعدد پہلوؤں سے تفصیلی انکوائری کی گئی، بشمول مجرمانہ واقعات اور اثاثے کی جانچ میں انکشاف ہوا کہ گاڑی مویشیوں کی اسمگلنگ سے متعلق غیر قانونی سرگرمیوں میں استعمال کی گئی تھی۔
افسر کے مطابق مذکورہ گاڑی کو قانونی طور پر ضبط کیا گیا ہے اور ای ایم آئی سی اہلکاروں کی موجودگی میں قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت عارضی طور پر منسلک کیا گیا ہے۔
مزید پڑھیں: بی وی ایس سی سے آئی اے ایس تک توصیف احمد گنائی پلوامہ کے پہلے آئی اے ایس افسر بن گئے
اس سال اس طرح کے معاملات میں ادھم پور پولیس کے ذریعہ منسلک کی گئی یہ تیسری جائیداد ہے، جس کی کل مالیت 95 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اس طرح کے واقعات پر پولیس سخت نظر رکھے ہوئے ہے۔