اودھمپور: نارکو پیڈلر بھوپیش کی 30 لاکھ مالیت کی جائیداد ضبط
پولیس کے مطابق 'مذکورہ جائیداد منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے ہونے والی آمدنی سے بنائی گئی تھی۔
Published : February 6, 2026 at 7:30 AM IST
اودھمپور: (آشیش دت) جموں و کشمیر کی ادھم پور پولیس نے این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ ایف 68 کے تحت ملزم بھوپیش پجیترا ولد اوم پرکاش، رہائشی دھندیال، تحصیل اور ضلع ادھمپور کی تقریباً 30 لاکھ روپے کی غیر منقولہ جائیداد ضبط کر لی ہے۔
اس سلسلے میں پولس اسٹیشن ادھم پور میں این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت ایف آئی آر نمبر (24/2026) درج کی گئی تھی۔ تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ملزم کے پاس 05 مرلہ اراضی پر بنایا گیا رہائشی مکان ہے جس میں کھسرہ نمبر 69، وارڈ نمبر 21، دھندیال، تحصیل اور ضلع ادھم پور میں واقع ہے۔
پولیس کے بیان کے مطابق انتظامیہ کو یہ یقین کرنے کے لیے کافی بنیادیں تھیں کہ مذکورہ جائیداد اور اس میں موجود اشیاء منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بنائی گئی تھی۔
اس کے مطابق مذکورہ رہائشی مکان، 05 مرلہ اراضی اور دو گھریلو اشیاء کو این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات کے تحت مزید قانونی کارروائی کے لیے منسلک کیا گیا ہے۔
اودھمپور پولس کے ذریعہ ضبط کی گئی متعلقہ جائیداد کی موجودہ مالیت 1.80 کروڑ روپے ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ این ڈی پی سی ایکٹ کے گئی یہ ضبطی منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کو ظاہر کرتی ہے۔
