ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھم پور سڑک حادثہ: بس گہری کھائی میں گری، دو افراد ہلاک، 17 زخمی
بس میں کل 19 مسافر سوار تھے۔ ان میں سے دو افراد ہلاک جبکہ 17 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 21, 2026 at 4:49 PM IST
ادھم پور (آشیش دت): ضلع ادھم پور کے حلقہ رام نگر کے علاقے ’رسلی ٹھکرائی پنچایت‘ میں ’گلی گالا‘ کے قریب ایک المناک بس حادثہ پیش آیا۔ حادثہ میں دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ کی متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔
مقامی باشندوں اور مجوڈی پولیس پوسٹ کے اہلکاروں کی مدد سے ریسکیو آپریشن کو انجام دیا گیا۔
مسافر بس (رجسٹریشن نمبر JK02AL-3477) پچیونڈ سے رام نگر کی جانب جا رہی تھی کہ سڑک سے پھسل کر ایک گہری کھائی میں جا گری۔ بس میں کل 19 مسافر سوار تھے۔ ان میں سے دو ہلاک ہو گئے، جبکہ 17 دیگر زخمی بتائے جارہے ہیں۔
زخمیوں میں سے 12 افراد کو علاج کے لیے جی ایم سی ادھم پور میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ ایک مریض کو سر پر چوٹ آنے کی وجہ سے جی ایم سی جموں ریفر کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق تین سے چار مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔
حادثے کے بعد، ادھم پور کے ڈپٹی کمشنر اننت دویدی نے جی ایم سی ادھم پور کا دورہ کیا اور زخمیوں کی حالت کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ اے ڈی سی ادھم پور پریم سنگھ، ضلعی انتظامیہ کے دیگر حکام، رام نگر کے ایم ایل اے ڈاکٹر سنیل بھاردواج اور جی ایم سی ادھم پور کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر سنجیو گپتا بھی موجود تھے۔
ڈپٹی کمشنر نے علاج کے بارے میں تفصیلی دریافت کیا اور متعلقہ حکام اور محکمہ صحت کو ہدایت دی کہ زخمیوں کو ہر ممکن مدد اور بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
وہیں، رام نگر کے ایم ایل اے ڈاکٹر سنیل بھاردواج نے علاقے میں اکثر پیش آنے والے حادثات پر تشویش کا اظہار کیا اور سڑکوں کی حالت پر سنگین سوالات اٹھائے۔ انہوں نے بتایا کہ جس سڑک پر یہ حادثہ پیش آیا، اسے 2007 میں 'پی ایم جی ایس وائی' بیچ-ون اسکیم کے تحت منظور کیا گیا تھا۔ تاہم، ان کے مطابق 18 سال گزرنے کے باوجود یہ سڑک نامکمل ہے۔
ایم ایل اے نے متعلقہ محکموں اور ٹھیکیداروں کے احتساب کا مطالبہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ رام نگر کے علاقے میں سڑک کے بنیادی ڈھانچے اور حفاظتی انتظامات کو بہتر بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
حادثے کی اصل وجوہات کا تعین ہونا ابھی باقی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: