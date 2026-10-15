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ادھم پور: رام نگر کے علاقے دھنال میں منی بس گہری کھائی میں گری، 18 افراد زخمی
دھنال کے مقام پر ڈرائیور گاڑی پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں گاڑی سڑک سے اتر کر کھائی میں جا گری۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 15, 2026 at 6:05 PM IST
ادھم پور (آشیش دت): ضلع ادھم پور کی تحصیل رام نگر کے علاقے دھنال میں ایک بڑا سڑک حادثہ پیش آیا ہے۔ ادھم پور سے ’پرووا‘ کی جانب جانے والی ایک منی بس (JK 14C/2791) حادثے کا شکار ہوگئی۔ منی بس ایک گہری کھائی میں جا گری، جس کے بعد علاقے میں افراتفری مچ گئی۔ اس واقعے میں 18 افراد زخمی ہوئے ہیں۔
اطلاعات کے مطابق، منی بس اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی کہ دھنال کے مقام پر ڈرائیور گاڑی پر سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں گاڑی سڑک سے اتر کر کھائی میں جا گری۔ حادثہ انتہائی شدید تھا، جس میں کئی مسافر زخمی ہو گئے اور انہیں فوری طبی امداد کے لیے نزدیکی اسپتال لے جایا گیا۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور مقامی باشندے جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ مقامی لوگوں نے امدادی کارروائیوں میں پولیس کی مدد کی اور تباہ شدہ منی بس سے زخمیوں کو باہر نکالا۔ بعد ازاں، تمام زخمیوں کو علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) ادھم پور منتقل کر دیا گیا۔
جی ایم سی ادھم پور میں زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ پولیس اور مقامی باشندوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ متاثرین وقت پر اسپتال پہنچ سکیں۔ زخمیوں کی شناخت اور ان کی موجودہ طبی حالت کے بارے میں تفصیلی معلومات ابھی جاری نہیں کی گئی ہیں۔
دریں اثنا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کن حالات میں ڈرائیور کا منی بس پر سے کنٹرول ختم ہوا اور گاڑی کھائی میں جا گری۔
فی الحال، اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ 18 افراد زخمی ہوئے ہیں اور وہ سب جی ایم سی ادھم پور میں زیرِ علاج ہیں۔ حادثے کی اصل وجہ پولیس کی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔
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