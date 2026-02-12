ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھم پور: عدالت کے احاطے میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد
ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی ادھم پور کی جانب سے کورٹ کمپلیکس میں مفت آنکھوں کی جانچ اور طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 12, 2026 at 7:40 PM IST
ادھم پور (آشیش دت): ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی (DLSA) ادھم پور نے عام لوگوں کو ضروری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات فراہم کرنے کے لیے کورٹ کمپلیکس میں مفت آنکھوں کی جانچ اور طبی کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس اقدام کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ عدالت کے احاطے میں آنے والے لوگوں کے ساتھ ساتھ مقامی رہائشی بھی مفت طبی معائنہ اور مشاورت سے مستفید ہو سکیں۔
کیمپ کے دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے صحت کا معائنہ کرایا۔ طبی پیشہ ور افراد نے آنکھوں کا معائنہ کیا، جنرل ہیلتھ اسکریننگ کی اور ضرورت مندوں کو بنیادی طبی مشورہ فراہم کیا۔ احتیاطی دیکھ بھال اور علاج کے بارے میں ضروری رہنمائی بھی مستحقین کے ساتھ شیئر کی گئی۔
کیمپ کا باضابطہ افتتاح پرنسپل اور ڈسٹرکٹ سیشن جج ادھم پور نے کیا، جنہوں نے اس طرح کے فلاح پر مبنی اقدام کے انعقاد میں ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی کی کوششوں کی ستائش کی۔ پرنسپل اور ڈسٹرکٹ سیشن نے قابل رسائی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کی فراہمی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے پروگرام عوامی بہبود اور سماجی ذمہ داری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
یہ پہل نہ صرف قانونی بیداری اور مدد کے ذریعے بلکہ عوامی صحت اور بہبود کی حمایت کے ذریعے کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی (DLSA) ادھم پور کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ کیمپ کو عوام کی طرف سے مثبت ردعمل ملا، بہت سے لوگوں نے کورٹ کمپلیکس میں فراہم کی جانے والی مفت طبی سہولیات پر اظہار تشکر کیا۔
