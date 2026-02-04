جموں کشمیر انکاؤنٹر میں دو ملی ٹنٹس ہلاک، آپریشن جاری

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر انکاؤنٹر میں دو ملی ٹنٹس ہلاک، آپریشن جاری
گزشتہ روز صوبہ جموں کے ادھمپور ضلع میں حفاظتی اہلکاروں اور ملی ٹنٹس کے مابین انکاؤنٹر شروع ہوا تھا۔
ادمپور ضلع کے رام نگر علاقے میں گزشتہ روز ملی ٹنٹس اور سیکورٹی اہلکاروں کا آمنا سامنا ہوا (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 4, 2026 at 1:23 PM IST
ادھمپور (آشیش دت) : جموں کے ادھمپور ضلع میں گزشتہ روز سے جاری انکاؤنٹر میں حفاظتی اہلکاروں نے دو ملی ٹنٹس کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کی وہائٹ نائٹ کور (White Knight Corps) نے سماجی رابطہ گاہ ’ایکس‘ پر دو ملی ٹنٹس کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن ہنوز جاری ہے۔