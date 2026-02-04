ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں کشمیر انکاؤنٹر میں دو ملی ٹنٹس ہلاک، آپریشن جاری

گزشتہ روز صوبہ جموں کے ادھمپور ضلع میں حفاظتی اہلکاروں اور ملی ٹنٹس کے مابین انکاؤنٹر شروع ہوا تھا۔

ا
ادمپور ضلع کے رام نگر علاقے میں گزشتہ روز ملی ٹنٹس اور سیکورٹی اہلکاروں کا آمنا سامنا ہوا (ای ٹی وی بھارت)
February 4, 2026

ادھمپور (آشیش دت) : جموں کے ادھمپور ضلع میں گزشتہ روز سے جاری انکاؤنٹر میں حفاظتی اہلکاروں نے دو ملی ٹنٹس کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کی وہائٹ نائٹ کور (White Knight Corps) نے سماجی رابطہ گاہ ’ایکس‘ پر دو ملی ٹنٹس کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن ہنوز جاری ہے۔

