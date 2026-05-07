ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھم پور ڈیولپمنٹ بوسٹ ساول کوٹ پروجیکٹ کنیکٹیویٹی کی تجویز پر غور کیا گیا
ادھم پور ڈیولپمنٹ بوسٹ ساول کوٹ پروجیکٹ کنیکٹیویٹی کے ذریعے بنائے جانے والی سڑک سے بنیادی ڈھانچے اورعلاقائی ترقی کو نمایاں طور پرفروغ ملے گا
Published : May 7, 2026 at 10:58 AM IST
ادھم پور: مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے ادھم پور میں لوگوں نے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کا علاقے کی ترقی سے متعلق ایک اہم مطالبے کو حل کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔
قابل ذکر ہے کہ ادھم پور کے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ پاٹھی پنگارا کے راستے ساول کوٹ ہائیڈل پروجیکٹ سے سڑک رابطے تعمیر کیا جائے۔ اودھم پور ویسٹ کے ایم ایل اے انجینئر پون کمار گپتا نے مقامی لوگوں کے اس مطالبے کو آگے بڑھایا۔
پون کمار گپتا کی تجویز کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس معاملے پر ایکشن لیا اور ایک سرکاری خط جاری کر کے متعلقہ حکام سے تجویز کی جانچ کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے۔
خیال کیا جاتا ہے کہ مجوزہ راستہ مختصر ترین اور سب سے زیادہ موثر ہے، اور توقع ہے کہ اس سے بنیادی ڈھانچے اور علاقائی ترقی کو نمایاں طور پر فروغ ملے گا۔
مزید پڑھیں: رامبن کے چندر کوٹ میں منشیات فروش گرفتار، 03.13 گرام ہیروئن برآمد
مقامی لوگوں نے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے اقدام کا خیرمقدم کیا ہے اور اسے ادھم پور اور آس پاس کے علاقوں میں بہتر رابطوں، عوامی بہبود اور اقتصادی ترقی کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا ہے۔