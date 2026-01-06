ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ادھم پور میں گہری دھند، ہائی وے پر بھی ٹریفک متاثر
ڈرائیوروں کی شکایت ہے کہ شدید دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے سفر میں کافی مشکلات پیش آئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 6, 2026 at 3:08 PM IST
ادھم پور: صوبہ جموں کے ادھم پور شہر میں منگل صبح سے ہی گہری دھند کے سبب عام زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ صبح سویرے ہی حدِ نگاہ بہت کم ہو گئی تھی جس سے روزمرہ کے معمولات میں خلل پڑا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں گہری دھند کے سبب سرینگر جموں قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی نقل و حمل میں ڈرائیوروں کو مشکلات پیش آئیں۔
دھند کی وجہ سے ادھمپور میں ٹریفک کی آوا جاہی کافی متاثر ہوئی۔ نجی و مسافر بردار گاڑیوں، مال بردار ٹرکوں کے ساتھ ساتھ چھوڑی و نجی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے علاوہ موٹر سائیکل سواروں کو دن میں بھی ہیڈ لائٹس آن رکھنی پڑی، کیونکہ دھند کی وجہ سے ویزبلٹی کافی متاثر تھی اور چند میٹروں تک ہی ڈرائیوروں کی نگاہی دیکھ پا رہی تھیں۔
ڈرائیوروں نے شکایت کی کہ انہیں مخالف سمت آ رہی گاڑیوں، ڈیوائیڈرز اور پیدل چلنے والوں کو صاف دیکھنے میں دشواری پیش آئی، جس سے حادثات کا بھی خطرہ بڑھ گیا تھا۔ ڈرائیورورں نے بتایا کہ انہوں نے احتیاطاً رفتار نہ صرف کم کی بلکہ دوسری گاڑیوں کے مابین فاصلے کو بھی بڑھائے رکھا، جس سے کئی مقامات پر ٹریفک جام کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ وہیں سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH44) پر بھی شدید دھند چھائی رہی، جس نے سفر کو شاہراہ پر مزید مشکل بنا دیا۔
ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سردیوں کے ایام میں بدلتا موسم دھند پر اثر انداز ہو رہا ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں صبح و شام کے وقت دھند بنے رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ ادھر ٹریفک محکمہ نے شہریوں خاص کر ڈرائیوروں کو موسم کی تازہ ایڈوائزری کو مد نظر رکھ کر ہی سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں:
گھنی دھند نے شمالی ہندوستان کو لپیٹ میں لے لیا، آئی ایم ڈی نے دہلی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا