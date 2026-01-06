ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ادھم پور میں گہری دھند، ہائی وے پر بھی ٹریفک متاثر

ڈرائیوروں کی شکایت ہے کہ شدید دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے سے سفر میں کافی مشکلات پیش آئیں۔

ادھم پور میں گہری دھند
ادھم پور میں گہری دھند (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : January 6, 2026 at 3:08 PM IST

2 Min Read
ادھم پور: صوبہ جموں کے ادھم پور شہر میں منگل صبح سے ہی گہری دھند کے سبب عام زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی۔ صبح سویرے ہی حدِ نگاہ بہت کم ہو گئی تھی جس سے روزمرہ کے معمولات میں خلل پڑا اور لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں گہری دھند کے سبب سرینگر جموں قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی نقل و حمل میں ڈرائیوروں کو مشکلات پیش آئیں۔

ادھم پور میں گہری دھند (ای ٹی وی بھارت)

دھند کی وجہ سے ادھمپور میں ٹریفک کی آوا جاہی کافی متاثر ہوئی۔ نجی و مسافر بردار گاڑیوں، مال بردار ٹرکوں کے ساتھ ساتھ چھوڑی و نجی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے علاوہ موٹر سائیکل سواروں کو دن میں بھی ہیڈ لائٹس آن رکھنی پڑی، کیونکہ دھند کی وجہ سے ویزبلٹی کافی متاثر تھی اور چند میٹروں تک ہی ڈرائیوروں کی نگاہی دیکھ پا رہی تھیں۔

ڈرائیوروں نے شکایت کی کہ انہیں مخالف سمت آ رہی گاڑیوں، ڈیوائیڈرز اور پیدل چلنے والوں کو صاف دیکھنے میں دشواری پیش آئی، جس سے حادثات کا بھی خطرہ بڑھ گیا تھا۔ ڈرائیورورں نے بتایا کہ انہوں نے احتیاطاً رفتار نہ صرف کم کی بلکہ دوسری گاڑیوں کے مابین فاصلے کو بھی بڑھائے رکھا، جس سے کئی مقامات پر ٹریفک جام کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ وہیں سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH44) پر بھی شدید دھند چھائی رہی، جس نے سفر کو شاہراہ پر مزید مشکل بنا دیا۔

ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سردیوں کے ایام میں بدلتا موسم دھند پر اثر انداز ہو رہا ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں صبح و شام کے وقت دھند بنے رہنے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ ادھر ٹریفک محکمہ نے شہریوں خاص کر ڈرائیوروں کو موسم کی تازہ ایڈوائزری کو مد نظر رکھ کر ہی سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی ہدایت دی ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

