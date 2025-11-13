شوپیاں انکاؤنٹر کے دوران اسلحہ سمیت گرفتار شہری مجرم قرار، سزا 17نومبر کو

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شوپیاں انکاؤنٹر کے دوران اسلحہ سمیت گرفتار شہری مجرم قرار، سزا 17نومبر کو
شوپیاں کے امام صاحب علاقے میں سال 2021میں انکاؤنٹر میں تین ملی ٹنٹ ہلاک ہوئے تھے جبکہ ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 13, 2025 at 8:52 PM IST
شوپیان: کولگام و شوپیان کی این آئی اے/یو اے پی اے عدالت نے 2021 کے امام صاحب انکاؤنٹر کیس میں توصیف احمد ٹھوکر ولد محمد یوسف ٹھوکر ساکن خواجہ پورہ ریبن، زینہ پورہ کو مجرم قرار دیا ہے۔ یہ مقدمہ پولیس اسٹیشن امام صاحب (شوپیاں) میں ایف آئی آر نمبر 25/2021 کے تحت درج کیا گیا تھا۔
عدالت نے ملزم کو یو اے پی اے کی دفعات 16، 18 اور 20، تعزیرات (IPC) کی دفعہ 307 اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 7/27 کے تحت جرم ثابت ہونے پر قصوروار ٹھہرایا۔ کورٹ اس معاملے میں 17 نومبر 2025 کو سزا سنائے گی۔
یہ مقدمہ 5 مئی 2021 کو ضلع شوپیاں کے امام صاحب نامی علاقے میں ہوئے اس انکاؤنٹر سے متعلق ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز اور ملی ٹنٹس کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ اس جھڑپ میں تین ملی ٹنٹ دانش احمد میر، زاہد بشیر، اور عمر حسن بٹ ہلاک ہوئے تھے، جبکہ توصیف احمد ٹھوکر کو اسلحہ و گولہ بارود سمیت گرفتار کیا گیا تھا۔
اس کیس کی تفتیش محمد اشرف (JKPS)، اس وقت کے ڈی وائی ایس پی آپریشنز امام صاحب، شوپیاں نے انجام دی تھی، جو فی الوقت ایس ڈی پی او ماگام کے طور پر تعینات ہے۔
خصوصی جج پرویز اقبال نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ ’’دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر عدالتوں کو ایسے جرائم کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قومی سلامتی اور امن عامہ کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔‘‘ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ’’آئینی حقوق اور منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کو ہر حال میں برقرار رکھا جانا چاہیے۔‘‘
عدالت نے تحقیقات کرنے والے افسر اور استغاثہ (Prosecution) کی پیشہ ورانہ کارکردگی کی بھی تعریف کی، جنہوں نے ’’ٹھوس اور قابلِ اعتبار شواہد پیش کیے جو عدالتی جانچ پر پورے اترے۔‘‘ عدالت نے نوٹ کیا کہ ’’تحقیقات نہایت پیشہ ورانہ انداز میں کی گئی ہے، اور استغاثہ نے منظم طریقے سے ایسے ثبوت عدالت کے سامنے پیش کیے جن سے کیس کی سچائی پر یقین پیدا ہوا۔‘‘
آخر میں عدالت نے قرار دیا کہ ’’استغاثہ تمام الزامات کے شکوک و شبہات دور کرنے میں کامیاب رہا،‘‘ جس کے نتیجے میں ملزم توصیف احمد ٹھوکر کو مجرم قرار دیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں:
سال2020 سے 2022 تک جموں کشمیر میں یو اے پی اے کے سب سے زیادہ کیسز درج - UAPA Cases