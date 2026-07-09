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بارہمولہ پولیس نے یو اے پی اے کیس میں متعدد مقامات کی تلاشی لی، الیکٹرانک آلات ضبط

پولیس ترجمان نے بتایا کہ تلاشی کے دوران چار موبائل فون اور ایک لیپ ٹاپ ضبط کیا گیا ہے۔

بارہمولہ پولیس نے بارہمولہ کے متعدد مقامات پر مربوط تلاشی لی
بارہمولہ پولیس نے بارہمولہ کے متعدد مقامات پر مربوط تلاشی لی (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 9, 2026 at 11:18 AM IST

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بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر میں پولیس اسٹیشن بارہمولہ میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعہ 13 اور بھارتیہ نیاے سنہتا (بی این ایس) کی دفعہ 351 (3) کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 43/2026 کی جاری تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر، بارہمولہ پولیس نے آج بارہمولہ کے متعدد مقامات پر مربوط تلاشی لی۔


پولیس کے ایک پریس بیان کے مطابق بارہمولہ میں اقبال کالونی میں رہنے والے فراز اشرف گوجری، کنلی باغ کے رہائشی وسیم علی کار، توحید گنج کے تنویر احمد میر اور خواجہ باغ جیٹی کے وسیم حسین میر کے گھروں پر تلاشی کارروائی کو انجام دیا گیا۔



تلاشی کے دوران چار موبائل فون اور ایک لیپ ٹاپ قبضے میں لیا گیا۔ جاری تحقیقات میں مدد کے لیے الیکٹرانک آلات کو فرانزک جانچ کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق کیس کی تفتیش کے ایک حصے کے طور پر، ایگزیکٹیو مجسٹریٹس اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں قانون کی دفعات کے مطابق تلاشی لی گئی۔

یہ کارروائیاں بارہمولہ پولیس کی غیر قانونی سرگرمیوں سے متعلق جرائم کی پیشہ ورانہ، قانونی اور شفاف طریقے سے تفتیش کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں۔

پولیس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ، بارہمولہ پولیس علاقے میں قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضروری قانونی اقدامات کرتے ہوئے منصفانہ اور مکمل تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔

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