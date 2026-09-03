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ہاننت ناگ کے نوپورہ ڈورو میں آلٹو کار اور موٹر سائیکل کے درمیان زوردار تصادم، دو نوجوان شدید زخمی
حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا۔
Published : September 3, 2026 at 9:07 PM IST
ڈورو: (رؤف احمد وانی) جموں و کشمیر میں اننت ناگ کے نوپورہ ڈورو کے علاقے میں جمعرات کی شام ایک سڑک حادثے میں آلٹو کار اور موٹر سائیکل کے درمیان زوردار ٹکر ہوگئی، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار دو نوجوان شدید زخمی ہوگئے۔
ذرائع کے مطابق حادثہ نوپورہ ڈورو کے قریب پیش آیا، جہاں آلٹو کار اور موٹر سائیکل کی آپس میں زور دار ٹکر ہو گئی ۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ موٹر سائیکل پر سوار دونوں نوجوان زخمی ہوگئے۔
حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ زخمی نوجوانوں کی شناخت اور ان کی موجودہ طبی حالت کے بارے میں مزید تفصیلات تاحال سامنے نہیں آسکی ہیں۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ حکام بھی موقع پر پہنچ گئے اور واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے کارروائی شروع کردی گئی ہے۔حادثہ کس طرح پیش آیا اور اس کے اصل اسباب کیا تھے، اس حوالے سے مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔