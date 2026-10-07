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عمر عبداللہ حکومت کے دو سال؛ انتخابی وعدے اور عوام کا انتظار
نیشنل کانفرنس نے ڈیلی ویجرز کی مستقلی، مفت 200یونٹ بجلی کی فراہمی سمیت درجن بھر وعدے اپنے انتخابی منشور میں شامل کیے تھے۔
Published : October 7, 2026 at 7:50 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں عمر عبداللہ کی زیر قیادت نیشنل کانفرنس (این سی)حکومت 16 اکتوبر کو اپنے دو سال مکمل کرنے جا رہی ہے، لیکن حکومت کے سامنے اس کے انتخابی منشور میں کیے گئے 12 وعدے پورے کرنے کا سوال کھڑا ہے۔ پارٹی نے 2024 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے کئی بڑے وعدے کیے تھے، جن میں ایک لاکھ نوکریاں، سرکاری محکموں میں 180 دن کے اندر خالی اسامیوں کو پُر کرنا، بجلی میں رعایت، خواتین کے لیے مفت سرکاری بس سفر، کمزور طبقوں کے لیے مالی مدد اور سیاسی و قانونی حیثیت کی بحالی شامل تھی۔
سجاد احمد پرے گزشتہ 20 سال سے جموں و کشمیر کے محکمہ جل شکتی میں ڈیلی ویجر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور اسی عرصے سے مستقل ہونے کے انتظار میں ہیں۔ 2024 کے اسمبلی انتخابات میں بڈگام کے رہنے والے پرے نے نیشنل کانفرنس کو اس امید پر ووٹ دیا تھا کہ پارٹی ڈیلی ویجرز اور دیگر عارضی ملازمین کو مستقل کرنے کا وعدہ پورا کرے گی۔
لیکن حکومت کے دو سال مکمل ہونے کے قریب ہیں اور پرے سمیت یومیہ اجرت پر کام کر رہے ہزاروں مزدور اب بھی اپنے مطالبے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔
پرے نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "مختلف سرکاری کمیٹیوں نے اپنی رپورٹوں میں ہمیں مستقل کرنے کی سفارش کی ہے، لیکن منتخب حکومتیں ان رپورٹوں کو ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک بھیجتی رہی ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی وقت مقرر کرکے مرحلہ وار مستقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وزیر اعلیٰ اور ان کے وزرا ہمارے ساتھ سیاست کر رہے ہیں اور وعدہ پورا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ تقریباً 61 ہزار ڈیلی ویجرز اور دیگر عارضی ملازمین کئی دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکی۔
منشور کے 12 وعدے
نیشنل کانفرنس نے اپنے انتخابی منشور میں 12 ضمانتیں دی تھیں۔ ان میں سیاسی اور قانونی حیثیت کی بحالی، پبلک سیفٹی ایکٹ (PSA) ختم کرنا، سیاسی قیدیوں کی رہائی، نوجوانوں کے لیے ایک لاکھ نوکریاں فراہم کرنا اور حکومت کے مختلف محکموں میں 180 دن کے اندر خالی آسامیوں کو پُر کرنا شامل تھا۔
پارٹی نے 200 یونٹ مفت بجلی، پن بجلی منصوبے (مرکزی حکومت سے) جموں و کشمیر کو منتقل کرنے، اقتصادی طور پر کمزور طبقوں کی خواتین سربراہان کو ہر ماہ 5 ہزار روپے دینے، ایسے خاندانوں کو سال میں 12 مفت گیس سلنڈر فراہم کرنے، بیواؤں کی پنشن 3 ہزار روپے کرنے اور سرکاری بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔
نیشنل کانفرنس نے ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے اور اس میں موجود ناانصافی یا عدم توازن کو دور کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ پارٹی نے جموں و کشمیر وقف بورڈ کو اس کی سابقہ حیثیت اور وقار واپس دلانے اور موجودہ نظام میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو دور کرنے کی بات بھی کہی تھی۔
اس کے علاوہ ایسوسی ایٹڈ اسپتالوں، گورنمنٹ میڈیکل کالجز کے پیرا میڈیکل اسٹاف، کیژول لیبرز، ڈیلی ویجرز، سی آئی سی آپریٹرز، کنٹریکچول ملازمین، ہوم گارڈز، رہبرِکھیل اور دیگر عارضی ملازمین کو مقررہ وقت کے اندر مستقل کرنے کی پالیسی بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔
زمین، روزگار اور ٹھیکوں کا تحفظ
نیشنل کانفرنس نے مقامی لوگوں کی زمین، روزگار اور ٹھیکوں کے تحفظ اور جموں و کشمیر اسمبلی کی جانب سے 2000 میں منظور کیے گئے خودمختاری کے قرارداد پر مکمل عمل درآمد کی کوشش کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ 5 اگست 2019 سے پہلے کی پوزیشن کے مطابق آرٹیکل 370 اور 35 اے کی بحالی اور ریاست کا درجہ واپس دلانے کی بات بھی منشور میں شامل تھی۔
دو سال بعد سوالات کا سامنا
دو سال گزرنے کے بعد حکمران جماعت کو اپنے انتخابی منشور کے وعدے پورے نہ کرنے پر اپوزیشن جماعتوں اور عام لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کی تنقید کا سامنا ہے۔
شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع سے تعلق رکھنے والے زبیر پنڈت نامی ایک نوجوان نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "حکومت نے ریزرویشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی، لیکن اس سے نہ تو کوئی نتیجہ نکلا اور نہ ہی مسئلہ حل ہوا۔"
اسٹیڈ ہُڈ
حکمران جماعت نے اب تک ریاست کا درجہ بحال کرنے اور 5 اگست 2019 کو ختم کیے گئے خصوصی درجے کی بحالی کے لیے منتخب نمائندوں کے ساتھ بات چیت کا مطالبہ کرتے ہوئے دو قراردادیں منظور کی ہیں۔ تاہم، اس کے باوجود نیشنل کانفرنس پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ "دفاتر میں وقت گزار رہی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔"
ریزرویشن پالیسی پر نوجوانوں کی بڑھتی ناراضگی
تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑھتی بے روزگاری اور ریزرویشن پالیسی پر کارروائی نہ ہونے کے باعث بھی ناراضی پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ ریزرویشن نظام کشمیری نوجوانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
حکومت نے 2022 کے ریزرویشن قوانین کا جائزہ لینے کے لیے وزرا کی ایک کمیٹی بنائی تھی، لیکن حکومت کے مطابق وزارتِ داخلہ کی جانب سے کچھ سوالات اٹھائے جانے کے بعد فائل واپس آگئی اور اب اسے لیفٹیننٹ گورنر کے پاس بھیجا گیا ہے۔
پی ڈی پی اور بی جے پی کی تنقید
اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کا الزام ہے کہ نیشنل کانفرنس نے سیاسی مسائل کے لیے مطلوبہ کوشش نہیں کی، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) حکمران جماعت کو اس کے انتخابی منشور میں کیے گئے فلاحی وعدے یاد دلا رہی ہے۔
پی ڈی پی کے ترجمان اقبال ترنبو نے کہا کہ حکومت نے اپنے منشور کی 12 ضمانتوں میں سے ایک بھی پوری نہیں کی۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "گزشتہ دو سال سے حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ یونین ٹیریٹری ہونے کی وجہ سے اس کے پاس اختیارات اور طاقت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے ریاست کا درجہ حاصل کرنے یا ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے بھی کوشش نہیں کی۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ سات سالہ صدر راج کے بعد لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ان فوری مسائل کے حل کے لیے منتخب کیا تھا جن کا انہیں سامنا تھا۔ ترنبو نے کہا: "مکانات گرائے جانے، حراست میں لینے اور سرکاری زمین سے بے دخلی کا سلسلہ جاری ہے۔ سات سال کے دوران لوگوں کو جن مسائل کا سامنا تھا، وہ اب بھی برقرار ہیں۔"
'یونین ٹیریٹری میں اختیارات محدود'
حکمران جماعت اپنے دو سالہ دور میں کیے گئے بعض فلاحی اقدامات کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ این سی لیڈر اور رکن اسمبلی سلمان ساگر نے خواتین کے لیے مفت بس سفر اور غریب خواتین کے لیے شادی کی امداد میں اضافے جیسے اقدامات کا حوالہ دیا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ریاستی درجہ (اسٹیٹ ہُڈ) نہ ہونے کی وجہ سے حکومت بڑے انتظامی اور مالی فیصلے کرنے میں مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔
سلمان ساگر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت نے یونین ٹیریٹری میں کام کرنے کا چیلنج قبول کیا ہے، جہاں منتخب حکومت کے پاس بڑے فیصلے کرنے کے اختیارات نہیں ہیں۔ ہم ریاست کا درجہ اور خصوصی حیثیت جیسے بڑے اہداف کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا: "ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل کیے جائیں، جو حکومت کے اختیار میں ہیں۔ یونین ٹیریٹری کے نظام کی حدود کے باوجود ہم لوگوں کے ساتھ سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ہم حکمرانی سے متعلق مسائل حل کرنے اور ڈیلی ویجرز و دیگر عارضی ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔"
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