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نوپورہ ڈورو میں ریچھ کے حملے میں دو خواتین زخمی
انتظامیہ اور محکمۂ وائلڈ لائف سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جنگلی جانوروں کی انسانی بستیوں کی طرف نقل وحرکت کو روکنے ٹھوس اقدامات کریں۔
Published : October 25, 2026 at 1:52 PM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (رؤف احمد وانی): جنوبی کشمیر کے اضلاع میں جنگلی جانوروں، خصوصاً آدم خور ریچھوں اور تیندوؤں کے انسانی بستیوں پر حملوں میں غیر معمولی اور تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث مقامی آبادی شدید خوف و ہراس کے سائے میں جینے پر مجبور ہے۔ اسی سلسلے میں اتوار کے روز ضلع اننت ناگ کے نوپورہ، ڈورو علاقے میں ایک خونخوار ریچھ نے گھات لگا کر دو خواتین پر اچانک حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں خواتین شدید طور پر زخمی ہو گئیں۔
مقامی ذرائع کے مطابق، حملے کے فوراً بعد آس پاس کے لوگوں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کو ریچھ کے چنگل سے چھڑایا اور خون میں لت پت حالت میں قریبی سب ڈسٹرکٹ اسپتال (SDH) ڈورو منتقل کیا۔ جہاں ڈاکٹروں نے ان کی نازک حالت اور گہرے زخموں کو مدنظر رکھتے ہوئے، ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد، انہیں بہتر اور فوری علاج معالجے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) اننت ناگ ریفر کر دیا ہے۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ خواتین کے جسم کے مختلف حصوں پر ریچھ کے ناخنوں اور دانتوں کے گہرے زخم آئے ہیں۔
متعلقہ علاقوں میں وسیع سرچ آپریشن شروع
اس تازہ ترین واقعے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی اور خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور مقامی لوگوں نے اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نکالنے اور کھیتوں میں کام کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ عوامی حلقوں کی جانب سے شدید ردعمل اور خوف کے اس ماحول کے بیچ، محکمۂ وائلڈ لائف (تحفظِ حیاتِ وحش) متحرک ہو گیا ہے۔ محکمے نے مذکورہ خونخوار جانور کو پکڑنے کے لیے نوپورہ اور اس کے گردونواح کے جنگلی و رہائشی علاقوں میں ایک وسیع سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جس کے تحت مختلف مقامات پر لوہے کے پنجرے نصب کیے جا رہے ہیں اور ماہر ٹیموں کو تعینات کیا گیا ہے۔
قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ ممکن بنایا جائے
واضح رہے کہ جنوبی کشمیر میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ گزشتہ روز ہی ضلع اننت ناگ کے سڈورہ علاقے میں وائلڈ لائف کی ٹیم نے مقامی لوگوں کی مدد سے ایک بھاری بھرکم اور خوفناک ریچھ کو زندہ پکڑنے میں کامیابی حاصل کی تھی، جس نے کئی روز سے علاقے میں اودھم مچا رکھا تھا۔ عوامی حلقوں نے انتظامیہ اور محکمۂ وائلڈ لائف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنگلات کے نزدیکی علاقوں میں مستقل چوکسی بڑھائیں اور جنگلی جانوروں کی انسانی بستیوں کی طرف نقل و حرکت کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں تاکہ قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ ممکن ہو سکے۔