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گلمرگ گونڈولا میں تکنیکی خرابی کے دو ہفتے بعد تحقیقات کا حکم جاری
حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی کو دس دن میں رپورٹ اور سفارشات پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 10, 2026 at 8:51 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے گلمرگ کی کیبل کار (گونڈولا) سروس میں دو ہفتے قبل پیش آئی تکنیکی خرابی کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس خرابی کے باعث تقریباً 300 سیاح 'فضا میں معلق' کیبنوں میں پھنس گئے تھے۔ دو ہفتے سے بھی زائد عرصہ قبل اس سروس کو معطل کرنا پڑا تھا جو خبر نشر کیے جانے تک معطل ہی ہے۔
حکومتی فرمان کے مطابق پانچ رکنی کمیٹی کی سربراہی کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر محمود احمد شاہ کریں گے۔ یہ کمیٹی اس تکنیکی خرابی کی تحقیقات کرے گی جس کے بعد فوج، جموں کشمیر پولیس اور سول انتظامیہ نے مشترکہ طور پر ایک بڑے ریسکیو آپریشن کے ذریعے کیبنوں میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت نکالا تھا۔ کمیٹی اپنی رپورٹ، نتائج اور سفارشات 10 دن کے اندر محکمہ سیاحت جموں و کشمیر کو پیش کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
سال 1998 میں قائم کیے گئے اس گونڈولا سروس کے دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ گلمرگ سے کانگڈوری باؤل تک جاتا ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 8,600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ کانگڈوری سے افروٹ چوٹی تک جاتا ہے جو 13,700 فٹ سے زائد بلندی پر واقع ہے۔ اسی بلندی کی وجہ سے اسے ایشیا کے بلند ترین کیبل کار منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
25 مئی کو پیش آئے اس واقعے کے بعد ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے ذریعے سیاحوں کے لیے کیبل کار سروس 8 جون تک معطل کر دی گئی تھی۔ تاہم ایک سینئر افسر کے مطابق معطلی عملی طور پر مزید بڑھا دی گئی ہے کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی سروس دوبارہ شروع کی جائے گی۔
جموں و کشمیر کے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے کمشنر سیکریٹری، ایم راجو، کی جانب سے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ "تحقیقاتی کمیٹی کیبل کار نظام کی محفوظ بحالی اور آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اصلاحی اقدامات کی سفارش کرے گی۔"
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے طویل مدتی تکنیکی، آپریشنل، انتظامی اور حفاظتی اقدامات بھی تجویز کرے گی۔
اس کے علاوہ کمیٹی موجودہ آپریشنل طریقہ کار، معیاری عملی ضوابط (ایس او پیز)، دیکھ بھال کے نظام، معائنہ کے طریقہ کار اور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے گی جو کیبل کار منصوبے کے آپریشن سے متعلق ہیں۔ کمیٹی یہ بھی جانچے گی کہ واقعے کے وقت مقررہ طریقہ کار اور ضوابط پر عمل کیا جا رہا تھا یا نہیں۔
حکم نامے کے مطابق کمیٹی آپریشنل لاگز، خرابی کے اشاروں، نگرانی کے نظام، الارمز، معائنہ رپورٹوں، دیکھ بھال کے ریکارڈ اور واقعے سے متعلق دیگر تمام تکنیکی دستاویزات کا بھی جائزہ لے گی۔
کمیٹی یہ ذمہ داری بھی طے کرے گی کہ اگر کیبل کار یا گونڈولا نظام کے آپریشن، دیکھ بھال، نگرانی یا انتظام سے وابستہ کسی افسر یا ٹھیکیدار کی غفلت یا ضابطوں کی خلاف ورزی سامنے آتی ہے تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے۔
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