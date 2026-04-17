ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گاندربل مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاک راشد مغل کی میت 17 روز بعد بھی نہ ملنے پر احتجاج، انکوائری پر سوالات
وسطی کشمیر کے گاندربل میں لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے ارہامہ گاندربل کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر لانے کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 17, 2026 at 6:38 PM IST
سرینگر: وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں فوج کے ساتھ ایک مبینہ انکاؤنٹر میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے 17 دن بعد چونٹی ولی وار نامی گاؤں کے لوگوں اور مقتول کے رشتہ داروں نے احتجاج کرتے ہوئے میت کو ان کے سپرد کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ وہ باعزت طریقے سے آخری رسومات انجام دے سکیں۔
لار، گاندربل کے چونٹی ولی وار گاؤں کے درجنوں باشندوں نے جمعہ کو احتجاج کرتے ہوئے راشد مغل کی لاش واپس دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے "ہمیں انصاف دو، ہمیں راشد کی میت دو" کے نعرے بلند کیے۔ مظاہرین نے 29 سالہ راشد احمد مغل کی تصویر والا بینر بھی اٹھا رکھا تھا اور پرامن انداز میں گاؤں کی گلیوں میں مارچ کیا۔
مظاہرین میں شامل ناصر خان اور عرفان احمد قریشی نے کہا کہ 17 دن گزر چکے ہیں، لیکن نہ تو انکوائری رپورٹ عوام کے سامنے آئی ہے اور نہ ہی خاندان کو اس کی پیش رفت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
انہوں نے کہا: "انکوائری کی مدت سات دن مقرر کی گئی تھی، تاہم اس سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود ہمیں انکوائری رپورٹ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ اسی لیے ہم نے انکوائری کے سامنے آنے سے پہلے راشد کی میت کی واپسی کے لیے احتجاج کیا۔ ہم ایل جی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ راشد مغل کی میت خاندان کے حوالے کی جائے۔"
قبل ازیں، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی رہنما التجا مفتی نے بھی مغل کے غمزدہ خاندان سے ملاقات کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ میت انہیں تدفین کے لیے دی جائے۔ التجا نے مقتول کے پی ڈی پی کارکان ہونے کی بھی بات کہی تھی۔
فوج کے مطابق راشد مغل 31 مارچ کو گاندربل کے ارہامہ جنگلات میں فوج کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے۔ سرینگر میں قائم فوج کی چنار کور نے سماجی رابطہ گاہ پر لکھا:"31 مارچ کی رات فائرنگ کے دوران محاصرہ مزید سخت کیا گیا اور فورسز نے مؤثر جواب دیتے ہوئے ایک دہشت گرد کو ہلاک کیا۔"
فوج نے مارے گئے شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی تھی جبکہ اس آپریشن کا حصہ ہونے کے باوجود جموں و کشمیر پولیس نے بھی اس انکاؤنٹر پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔
راشد مغل کے بڑے بھائی اعجاز مغل نے تصادم آرائی کے اگلے روز ہی میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کے دوران اسے 'جعلی' تصادم قرار دیتے ہوئے راشد کے کسی بھی عسکری گروپ کے ساتھ تعلق کو خارج کر دیا تھا۔ اعجاز کے مطابق انہیں پولیس نے اطلاع دی کہ راشد حادثہ میں مارا گیا تاہم سرینگر پہنچا کر انہیں راشد کی لاش دکھائی گئی اور شناختی تصدیق کے بعد شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع کے زچلڈار علاقے میں شام کے وقت راشد کو خاموشی سے دفن کیا گیا، جس میں صرف سات افراد نے شرکت کی۔
عالمی وبا کورونا وائرس کے بعد سے کشمیر میں ملی ٹنٹس کی میتیں اکثر کپوارہ اور بارہمولہ کے جنگلاتی علاقوں میں دفن کی جاتی ہیں۔ سکیورٹی حکام کے مطابق یہ قدم جنازوں کے دوران امن و امان کے مسائل سے بچنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔
تاہم، مغل کے خاندان نے فوج کے انکاؤنٹر کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "راشد کو ایک فرضی انکاؤنٹر میں مارا گیا۔" راشد مغل کامرس میں پوسٹ گریجویٹ تھے اور مقامی لوگوں کی آن لائن سرکاری دستاویزات میں مدد کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر مقامی پولیس اسٹیشن، تحصیل و ڈی سی آفس آنا جانا رہتا تھا۔ اعجاز مغل کے مطابق "اگر راشد ملی ٹنٹ تھا، تو اب تک آزاز کیوں گھوم رہا تھا؟ اب تک پولیس یا کسی اور ایجنسی کو کیوں معلوم نہیں تھا؟ اور ہمیں اس کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی جیسے کہ عام طور پر ایجنسیز کرتی ہیں؟"
ادھر، اس معاملے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور سرینگر کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی کی جانب سے آواز اٹھانے کے بعد، جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے تین اپریل کو مجسٹریٹ انکوائری کا حکم دیا تھا۔ یونین ٹیریٹری کے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے حکمنامے میں ضلع مجسٹریٹ گاندربل کو ایک ہفتے کے اندر مکمل اور غیر جانبدار انکوائری کی ہدایت دی گئی تھی۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے: "انکوائری سات دن کے اندر مکمل کر کے رپورٹ محکمہ داخلہ کو پیش کی جائے۔" جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اس انکوائری کے بارے میں پوسٹ کیا تھا۔
