بصارت سے محروم سرینگر کے دو طالب علموں نے سی بی ایس ای دسویں جماعت کے امتحانات میں شاندراد کامیابی حاصل کی
آنکھوں کی بینائی سے محروم دونوں طلبہ نے بغیر کسی لکھنے والے کی مدد کے کمپیوٹر کے ذریعہ خود اپنے امتحانی پرچے تحریر کیے۔
Published : April 22, 2026 at 8:49 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : سرینگر کے بصارت سے محروم دو طلبہ نے سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن (سی بی ایس ای) کے دسویں جماعت کے امتحانات میں شاندار کامیابی حاصل کر کے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے اسکول کا نام بھی روشن کیا۔ سی بی ایس ای کے نتائج حال ہی میں جاری کیے گئے۔ یہ دونوں طالب علم سرینگر کے ایک نجی اسکول، دہلی پبلک اسکول (ڈی پی ایس) کے طالب علم ہیں۔ زینب بلال اور فریس رفیق نے امتحانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالترتیب 96 اور 93 فیصد نمبر حاصل کیے۔
آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود ان کی یہ کامیابی مزید خاص اہمیت رکھتی ہے۔ دونوں طلبہ نے بغیر کسی لکھنے والے (رائٹر) کی مدد کے کمپیوٹر کے ذریعے خود اپنے امتحانی پرچے تحریر کیے، جو جموں و کشمیر میں اپنی نوعیت کا پہلا کارنامہ ہے۔ اپنی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں طلبہ نے کہاکہ "ہم دراصل گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے اپنے امتحانات کمپیوٹر کے ذریعے لکھے تھے، مگر امید کے ساتھ خوف بھی موجود تھا۔"
زینب نے اس کامیابی کی وسیع تر اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے جامع تعلیم (انکلوسیو ایجوکیشن) میں ایک اہم سنگِ میل قرار دیا، جو نظام میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ انہوں نے کہاکہ "ہم جموں و کشمیر کے پہلے بصارت سے محروم طلبہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رائٹر کے آزادانہ طور پر امتحانات لکھے۔ اس سے جامع تعلیم پر مثبت اثر پڑے گا۔" انہوں نے مزید کہاکہ "اگرچہ رائٹر قابلِ اعتماد ہوتا ہے، لیکن کمپیوٹر کے ذریعے لکھنے سے مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے اور آپ اپنے ہر لفظ کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔"
دونوں طلبہ نے اپنی کامیابی کا سہرا اپنے مضبوط سپورٹ سسٹم کے سر باندھا، جس میں لرننگ ریسورس سینٹر، اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کا بھرپور تعاون شامل ہے۔ انہوں نے اپنے اہلِ خانہ کی غیر متزلزل حوصلہ افزائی کو بھی سراہا۔ انہوں نے اسکول کے عملے اور اساتذہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کی کامیابی دیگر معذور طلبہ کو خود انحصاری اور خود مختاری کی طرف بڑھنے کی ترغیب دے گی۔
طلبہ نے تعلیمی اداروں پر زور دیا کہ وہ ایسے جامع ماحول فراہم کریں جو خصوصی ضروریات کے حامل طلبہ کی مدد کر سکیں۔ انہوں نے کہاکہ "اگر ڈی پی ایس ایسا کر سکتا ہے تو وادی اور ملک کا ہر اسکول اس کی پیروی کر سکتا ہے۔ تمام اسکولوں کو یہی طرز عمل اپنانا چاہیے۔"
واضح رہے کہ اس سے قبل قوتِ گویائی سے محروم کئی طلبہ نے بھی جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے دسویں اور بارہویں جماعت کے امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے فخر کا باعث بنے ہیں۔