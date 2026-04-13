جنوبی کشمیر میں مسخ شدہ دو عدم شناخت لاشیں برآمد

اننت ناگ کے کامڈ نامی علاقے میں لوگوں نے دو عدم شناخت لاشیں دیکھیں، جس کے بعد فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔

جنوبی کشمیر میں مسخ شدہ دو عدم شناخت لاشین برآمد
جنوبی کشمیر میں مسخ شدہ دو عدم شناخت لاشین برآمد (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : April 13, 2026 at 3:20 PM IST

Updated : April 13, 2026 at 3:54 PM IST

اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کامڈ علاقے میں پیر کے روز اُس وقت خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی جب مقامی لوگوں نے ایک ویران جگہ پر دو نامعلوم افراد کی مسخ شدہ لاشیں دیکھیں۔ اطلاع ملتے ہی علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ کے قریب جمع ہوگئی۔

جنوبی کشمیر میں مسخ شدہ دو عدم شناخت لاشیں برآمد (ای ٹی وی بھارت)

ابتدائی اطلاعات کے مطابق، مقامی باشندوں نے مشتبہ حالت میں پڑی لاشوں کو دیکھ کر فوراً پولیس کو مطلع کیا۔ اطلاع موصول ہوتے ہی پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے موقع کا معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری قانونی کارروائی بھی شروع کر دی۔

ذرائع کے مطابق، لاشیں کافی عرصے سے وہاں پڑی ہونے کے باعث بری طرح گل سڑ چکی تھیں، جس کی وجہ سے فوری طور پر ان کی شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ پولیس حکام نے بتایا کہ لاشوں کو طبی و قانونی لوازمات کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پوسٹ مارٹم کے ذریعے موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی۔

لاشوں کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا (ای ٹی وی بھارت)

پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے معاملے کی باریک بینی سے جانچ کی جا رہی ہے تاکہ ان اموات کے پس منظر اور حالات کا پتہ لگایا جا سکے۔ ساتھ ہی متوفین کی شناخت کے لیے بھی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔

مقامی باشندوں نے واقعہ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے "معاملے کی جلد از جلد مکمل تحقیقات کر کے حقیقت کو منظر عام پر لانے" کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ضمن میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔

پولیس کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی موت کی اصل وجہ سامنے آئے گی (ای ٹی وی بھارت)

Last Updated : April 13, 2026 at 3:54 PM IST

