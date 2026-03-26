کشمیر، سڑک حادثہ میں دو سیاحوں سمیت پانچ افراد زخمی
زخمیوں میں تین یو ٹی لداخ جبکہ دو ریاست مہاراشٹرا کے شہری شامل ہیں
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 26, 2026 at 6:15 PM IST
گاندربل (فردوس تانترے): وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں ایک سڑک حادثے میں دو سیاحوں سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ ضلع کنگن علاقے میں ریل گنڈ نامی گاؤں میں پیش آیا اور زخمی ہوئے افراد میں ریاست مہاراشٹرا سے تعلق رکھنے والے دو سیاح شامل ہیں۔ حکام نے بتایا کہ زخمی ہوئے ایک ڈرائیور کی حالت نازک ہے جبکہ باقی سبھی زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔
ابتدائی معلومات کے مطابق یہ حادثہ ریل گنڈ، کنگن کے مقام پر اُس وقت پیش آیا جب دو کاروں کے درمیان تصادم ہوا۔ تاہم حاثہ کے فوراً بعد مقامی باشندوں نے فوری ردعمل کے طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا اور مقامی پولیس اسٹیشن کو بھی اطلاع دی گئی اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو فوری طور پر نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا۔
مقامی باشندوں نے بتایا کہ حادثہ میں زخنمی ہوئے سبھی شہریوں کو فوری طور پر نزدیکی پرائمری ہیلتھ سنٹر گنڈ پہنچایا گیا جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں میں سے دو کو سب ضلع ہسپتال کنگن منتقل کیا گیا۔ اسپتال ذرائع نے بتایا کہ زخمیوں کا علاج و معالجہ جاری ہے تاہم ڈرائیوروں میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔
ادھر، گاندربل پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے کارروائی شروع کردی ہے، اور کیس درج کرکے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں معلموم ہوا ہے کہ حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا ہے تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ اصل وجہ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔
وہیں زخمی ہوئے پانچ میں سے تین کا تعلق یونین ٹیریٹری لداخ سے ہے جبکہ دو مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے سیلانی بتائے جا رہے ہیں۔ فوری طور پر زخمیوں کو شناخت معلوم نہیں ہو پائی۔
یہ بھی پڑھیں: