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بارہمولہ کے زہن پورہ میں بدھ کے تاریخی آثار کی دریافت کے لیے کھدائی کا دوسرا مرحلہ شروع
کشمیر یونیورسٹی اور محکمہ آثارِ قدیمہ کے سو روزہ منصوبے کے تحت زہن پورہ میں کھدائی کا دوبارہ آغاز ہو گیا ہے۔
Published : August 30, 2026 at 7:00 AM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) محکمۂ آرکائیوز، آرکیالوجی اینڈ میوزیمز اور کشمیر یونیورسٹی کے اشتراک سے شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے علاقے زہن پورہ میں، دوسرے مرحلے کے تحت بدھ مت کے آثارِ قدیمہ کی دریافت کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اس موقعے پر جموں و کشمیر کے چیف سیکرٹری اتل ڈولو، ڈائریکٹر آرکائیوز کے۔ کے۔ سودا اور دیگر حکام موجود تھے۔
دراصل، گزشتہ سال اکتوبر میں زہن پورہ، بارہمولہ میں پہلے مرحلے کے کام کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے دوران کئی قدیم اشیاء دریافت ہوئی تھیں۔ تاہم، شدید موسمِ سرما کے باعث کام عارضی طور پر روک دیا گیا تھا، جسے اب دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔
اس موقعے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیف سیکرٹری جموں و کشمیر اتل ڈولو نے بتایا کہ کشمیر یونیورسٹی اور محکمۂ آثارِ قدیمہ کی جانب سے شروع کیا گیا یہ منصوبہ سو دنوں پر مشتمل ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جاری کھدائی کے عمل سے یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آج سے دو ہزار سال پہلے یہاں کون سی بدھ تہذیب آباد تھی۔ گزشتہ سال کی کھدائی سے یہ شواہد ملے ہیں کہ یہاں قدیم زمانے میں انسانی آبادی موجود تھی، کیونکہ وہاں سے کچھ ایسی اشیاء اور بدھ اسٹوپا برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے وقت میں مزید تحقیق سے کئی اہم حقائق سامنے آئیں گے۔
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انہوں نے کہا کہ کشمیر یونیورسٹی کے جو طلبہ اس مضمون کے ماہر ہیں، وہ آج ہی سے اس پر کام شروع کر رہے ہیں۔ کچھ ہی وقت میں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں کون کون سے ثقافتی خزانے چھپے ہیں، اور جو بھی نوادرات ملیں گے، وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ جگہ آنے والے وقت میں سیاحت کے نقطۂ نظر سے بھی انتہائی اہم ثابت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کھدائی کے دوران جو بھی چیزیں دریافت ہوں گی، انہیں فوراً 'کاربن ڈیٹنگ' کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس پورے منصوبے کو مکمل ہونے میں کم از کم مزید پانچ سال لگ سکتے ہیں۔
یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اپنے پروگرام 'من کی بات' کے دوران بارہمولہ کے زہن پورہ میں دریافت ہونے والے اس دو ہزار سال پرانے بدھ مت کے تاریخی مقام کا خصوصی تذکرہ کیا تھا۔
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