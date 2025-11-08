ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کپواڑہ میں ایل او سی پر دراندازی کی کوشش ناکام، دو دہشت گرد ہلاک
فوج کے مطابق یہ دہشت گرد گذشتہ روز خفیہ جانکاری کی بنیاد پر شروع کیے گئے 'آپریشن پمپل' کے دوران مارے گئے۔
Published : November 8, 2025 at 9:24 AM IST
سرینگر: کشمیر کے کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول سے متصل علاقے میں فوج نے دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے سنیچر کی صبح دو دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فوج کے اسٹریٹجک چنار کارپوریشن کے ایک ترجمان نے بتایا کہ کپواڑہ کے کیرن گاؤں میں جاری آپریشن میں سکیورٹی فورسز نے دو دہشت گردوں کو مار گرایا۔
پچھلے مہینے کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب فوجیوں نے سرحد پار سے دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اکتوبر میں دو دہشت گردوں کی ہلاکت کو چھوڑ کر یہ مہینہ گذشتہ 25 برسوں میں سب سے پرسکون تھا۔
Update : OP PIMPLE, Keran, Kupwara— Chinar Corps🍁 - Indian Army (@ChinarcorpsIA) November 8, 2025
Two terrorists have been neutralised by the security forces in the ongoing operation.
Search of the area in progress.#Kashmir@adgpi@NorthernComd_IA
فوج کے مطابق گزشتہ روز دراندازی کی کوشش پر ایجنسیوں سے مخصوص انٹیلی جنس ان پٹ ملنے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف ’آپریشن پمپل' شروع کیا گیا تھا۔ ایک مشترکہ آپریشن کے دوران فوجیوں نے مشکوک سرگرمی کا مشاہدہ کیا جس کے نتیجے میں دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔
فوج نے مزید کہا کہ " الرٹ فوجیوں نے مشکوک سرگرمی کا مشاہدہ کیا اور دراندازوں کو چیلنج کیا جس کے نتیجے میں دہشت گردوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فوج نے جوابی کارروائی شروع کرتے ہوئے علاقے کی گھیرا بندی کی اور دہشت گرد پھنس گئے۔" بعد ازاں فائرنگ کے تبادلے میں دونوں عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔
قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل 14 اکتوبر کو بھی فوج نے کپواڑہ میں ایل او سی سے متصل سرحدی علاقے میں دراندازی کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے دو عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا دیا۔
