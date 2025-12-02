ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنموں پولیس کی کاروائی میں دو ملزم گرفتار، پستول اور ہتھیار ضبط
کچھ روز قبل ادے والا کے بینکوئٹ ہال میں ہوائی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس سے لوگوں میں خوف پھیل گیا تھا۔
Published : December 2, 2025 at 3:56 PM IST
جموں: جموں و کشمیر پولیس نے ایک اہم کارروائی کے دوران دو افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے تین پستول، زندہ و استعمال شدہ کارتوس اور ایک تیز دھار ہتھیار برآمد کر لیا۔ دونوں گرفتاریاں تھانہ ڈومانا کی حدود میں انجام دی گئیں۔
تفصیلات بتاتے ہوئے ایس پی رورل جموں برجیش شرما نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ چند روز قبل اودے والا کے ایک بینکوئٹ ہال میں شادی کے دوران ہوائی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوگیا تھا۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پولیس نے فوری مقدمہ درج کیا اور تحقیقات کا آغاز کیا۔ اسی دوران پولیس نے ملزم سنی شرما کو گرفتار کیا اور اس کے انکشاف پر سے دو دیسی ساختہ پستول اور کارتوس برآمد کرلئے۔
ایس پی نے مزید بتایا کہ ایک علیحدہ کارروائی میں بھگوتی نگر چیکنگ کے دوران پولیس نے جسکیرت سنگھ ساکن کیمپ گول گجرال کو گرفتار کیا، جس کے قبضے سے ایک پستول اور ایک تیز دھار ہتھیار ملا۔ دونوں ملزمان اسلحہ رکھنے، استعمال کرنے اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سابقہ ریکارڈ رکھتے ہیں۔
پولیس کے مطابق سنی شرما کے خلاف پہلے ہی پولیس اسٹیشن کاناچک میں ایک ایف آئی آر درج ہے، جبکہ جسکیرت سنگھ کے خلاف تین مقدمات، دو تھانہ ڈومانا اور ایک تھانہ نوا بہار میں درج ہیں۔ دونوں افراد کا شمار مقامی سطح کے سرگرم اور خطرناک عناصر میں کیا جاتا ہے۔
برجیش شرما نے کہا کہ تفتیش جاری ہے کہ ملزمین نے پستول کہاں سے خریدے، کس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں اور کیا کوئی اور گروہ یا شخص بھی اس سلسلے میں ملوث ہے۔ پولیس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اسلحہ کی غیرقانونی نقل و حرکت اور مجرمانہ سرگرمیوں پر سخت کارروائی جاری رہے گی۔