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کشتواڑ میں گشت کے دوران دو ایس پی اوز لاپتہ، سیکیورٹی فورسز کا بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع
لاپتہ اہلکار اسپیشل آپریشنز گروپ سے وابستہ ہیں اور فوج کی 17 راشٹریہ رائفلز کے ساتھ ڈیوٹی پر تعینات تھے۔
Published : November 12, 2026 at 7:53 AM IST
جموں: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے بالائی علاقے میں گشت کے دوران اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) سے وابستہ دو اسپیشل پولیس آفیسرز (ایس پی اوز) لاپتہ ہو گئے ہیں۔ دونوں اہلکاروں کا سراغ لگانے کے لیے پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی اطلاعات کی بنیاد پر لاپتہ ہونے والے دونوں اہلکاروں کی شناخت رشی پال اور بوبی چند کے طور پر ہوئی ہے۔
ذرائع نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں اہلکار علاقے میں سیکیورٹی اور گشت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہ کیار دچھن سے انڈروان علاقے کے بالائی حصے میں واقع دیہرنا کے مقام کی جانب جا رہے تھے، جہاں انہیں بسنن میں تعینات فوج کی 17 راشٹریہ رائفلز کی ٹیم کے ساتھ مشترکہ ڈیوٹی پر مامور کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق دورانِ سفر دونوں اہلکاروں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع موصول ہوئی، جس کے فوری بعد متعلقہ سیکیورٹی یونٹس کو الرٹ کر دیا گیا۔
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اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اطراف کے پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی مہم کا آغاز کر دیا ہے تاکہ لاپتہ اہلکاروں کا جلد از جلد سراغ لگایا جا سکے۔ آخری اطلاعات تک علاقے میں سرچ آپریشن جاری تھا۔