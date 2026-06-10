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اوڑی میں حادثاتی گرینیڈ دھماکے میں دو فوجی ہلاک
اوڑی کے کمل کوٹ میں ایک کیمپ میں سامان کو معمول کے حوالے کرنے کے دوران غلطی سے ایک گرینیڈ پھٹ گیا۔
By PTI
Published : June 10, 2026 at 9:07 AM IST|
Updated : June 10, 2026 at 9:13 AM IST
سرینگر: حکام نے بتایا کہ، جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے اوڑی سیکٹر میں منگل کو ایک حادثاتی گرینیڈ دھماکے میں دو فوجیوں ہلاک ہو گئے۔
حکام نے بتایا کہ اوڑی کے کمل کوٹ میں ایک کیمپ میں سامان کو معمول کے حوالے کرنے کے دوران غلطی سے ایک گرینیڈ پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں دو جوان زخمی ہو گئے۔
انہوں نے بتایا کہ زخمی جوانوں کو فوج کے 92 بیس اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ قانون کے تحت مطلوبہ تفتیشی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
سرینگر میں مقیم ڈیفنس پی آر او نے کہا کہ وہ متعلقہ حکام سے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد ہی اس واقعہ پر تبصرہ کریں گے۔
واضح رہے منگل کے روز ہی صوبہ جموں کے پہاڑی ضلع رامبن میں سرینگر - جموں قومی شاہراہ (NH 44) پر پیراہ علاقے کے قریب بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے اہلکاروں کو لے جانے والی ایک بس حادثے کا شکار ہوگئی، جس کے نتیجے میں چار اہلکار زخمی ہوگئے تھے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق حادثہ صبح تقریباً 11:15 بجے اُس وقت پیش آیا، جب ایک بی ایس ایف بس، زیر رجسٹریشن نمبر JK02AP-4755 کشمیر کی جانب جا رہی تھی، ضلع رام بن کے پیراہ نامی مقام پر ایک نجی کار (زیر رجسٹریشن نمبر JK11H-2003) اور ایک ٹریکٹر ٹرالی سے جا ٹکرائی۔
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