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سرینگر: ’دربل‘ علاقہ میں آتشزدگی، دو افراد ہلاک، 80 عارضی رہائشی ڈھانچے خاکستر
سرینگر کے بمنہ میں دربل علاقہ میں بھیانک آتشزدگی کی لپیٹ میں آکر دو کباڑ جمع کرنے والے افراد ہلاک ہو گئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 4, 2026 at 10:08 AM IST
سرینگر (جاوید ڈار): مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدہانی سرینگر کے بمنہ علاقے کے دربل میں تین اور چار نومبر کی درمیانی شب بھیانک آتشزدگی کے ایک واقعے میں دو افراد ہلاک ہوگئے، جبکہ آگ کی لپیٹ میں آنے سے تقریباً 80 عارضی رہائشی ڈھانچے جل کر خاکستر ہوگئے۔
حکام کے مطابق آگ رات تقریباً 12 بج کر 23 منٹ پر نمودار ہوئی، جس نے ترپال اور لکڑی سے تعمیر کیے گئے تقریباً 80 عارضی ڈھانچوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دوران ایک خالی پولٹری فارم اور ایک ٹپر گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔
آگ پر قابو پانے کے لیے فائر اسٹیشن جے وی سی اور راولپورہ سے فائر ٹینڈرز کے علاوہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ہیڈکوارٹر بٹہ مالو سے اضافی عملہ اور گاڑیاں بھی موقع پر روانہ کی گئیں۔ حکام نے بتایا کہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کو اطلاع دیے جانے سے قبل ہی آگ پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔
آگ پر قابو پانے کے بعد ملبے سے دو لاشیں برآمد کی گئیں۔ ہلاک شدگان کی شناخت 27 سالہ محمد نور عالم ولد عبدالوهاب اور 16 سالہ الامین ولد محمد رفیع کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں مہلوکین کا تعلق نئی دہلی سے تھا۔ دونوں افراد دربل علاقے میں کباڑ جمع کرنے کا کام کرتے تھے۔
ایف ایس ایل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد دونوں لاشیں مقامی پولیس کے حوالے کر دی گئیں۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہوسکی ہیں۔