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ضلع رامبن کی تحصیل کھاری میں ہولناک آتشزدگی کے دوران رہائشی مکانات خاکستر
مقامی باشندوں نے پانی کے برتنوں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کی،تاہم آگ کی شدت کے باعث ان کی کوششیں ناکافی ثابت ہوئیں
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 8, 2026 at 10:50 AM IST
رامبن ( نواز رونیال ): جموں کشمیر کے رامبن ضلع کی تحصیل کھڑی کے علاقے اخران میں ہفتہ کی صبح اچانک لگنے والی خوفناک آگ میں دو رہائشی مکانات مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئے، جس کے نتیجے میں دو غریب خاندانوں کو بڑا مالی نقصان ہوا۔ آگ نے اخران کے رہائشی فرید احمد قاضی ولد غلام قاضی گجر اور شبیر احمد گجر ولد نور محمد گجر کے مکانات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
مقامی لوگوں کے مطابق اخران علاقہ مرکزی سڑک سے کافی دور واقع ہونے کے باعث فائر ٹینڈرز اور دیگر امدادی سازوسامان کو جائے وقوعہ تک پہنچانے میں دشواری پیش آئی، جس کی وجہ سے آگ ابتدائی مرحلے میں ہی بے قابو ہو گئی۔
مقامی باشندوں نے پانی کے برتنوں کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کی، تاہم آگ کی شدت کے باعث ان کی کوششیں ناکافی ثابت ہوئیں۔ آگ پر قابو پانے کی کارروائی میں پانی کی قلت نے بھی مشکلات پیدا کیں، کیونکہ علاقے کو پانی فراہم کرنے والی موجودہ سپلائی لائن پہلے ہی منقطع تھی۔
تحصیل کھڑی میں فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کا اسٹیشن بھی موجود نہیں ہے، جس کے قیام کا مطالبہ مقامی باشندے گزشتہ دو دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ مقامی رہائشی فیاض احمد سرخ نے بتایا کہ بعد میں علاقے میں ہونے والی بارش سے آگ پر قابو پانے میں مدد ملی، تاہم اس وقت تک آگ دونوں مکانات اور ان میں موجود سامان کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا چکی تھی۔
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دریں اثنا ایس ایچ او بانہال عاشق حسین لون نے بتایا کہ پولیس کی ٹیموں اور کیو آر ٹی کھڑی کے رضاکاروں کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اخران کا علاقہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ایک دور افتادہ علاقہ ہے جہاں مناسب سڑک رابطے کی سہولت بھی موجود نہیں ہے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ آتشزدگی کے واقعے میں تمام اہل خانہ محفوظ رہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔