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منشیات اسمگلنگ کے خلاف اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی، سری گفوارہ اور عیشمقام میں ڈھائی کروڑ مالیت کے دو رہائشی مکانات قرق
پولیس کے مطابق پہلی کارروائی پولیس اسٹیشن سری گفوارہ کی جانب سے عمل میں لائی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 31, 2026 at 12:09 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): ضلع اننت ناگ میں منشیات کی اسمگلنگ اور اس غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران منشیات سے متعلق مقدمات میں ملوث ملزمان کی تقریباً ڈھائی کروڑ روپے مالیت کی دو رہائشی عمارتوں کو ضبط کر لیا ہے۔ پولیس نے یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت انجام دی ہے۔
جہاں شیتی پورہ کے رہنے والے ملزم عبدالراشید بٹ ولد اسداللہ بٹ کی تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کی دو منزلہ رہائشی عمارت کو ضبط کیا گیا۔ مذکورہ ملزم کے خلاف پولیس اسٹیشن سری گفوارہ میں ایف آئی آر نمبر 39/2026 درج ہے، جس میں این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعات 8/20 اور 29 کے تحت الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ پولیس نے عمارت کو این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68-F کے تحت ضبط کیا۔
اسی طرح دوسری کارروائی میں پولیس نے عیشمقام کے علاقے فراستوار کے رہنے والے ملزم محمد یوسف عرف شبیر احمد ولد محمد اکرم کی تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے مالیت کی دو منزلہ رہائشی عمارت بھی ضبط کر لی۔ یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت انجام دی گئی۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او پہلگام کی نگرانی میں پولیس ٹیم نے کارروائی کی، جبکہ علاقے کے چوکیدار اور نمبردار بھی موقع پر موجود تھے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد منشیات کے غیر قانونی کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی اور اس سے منسلک مالیاتی نیٹ ورک کو ختم کرنا ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف نہ صرف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے بلکہ مبینہ طور پر غیر قانونی ذرائع سے حاصل کی گئی جائیدادوں کو بھی قانون کے تحت ضبط کیا جا رہا ہے۔
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اننت ناگ پولیس نے کہا کہ ضلع میں منشیات کی اسمگلنگ اور اس کے کاروبار میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی اور منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں گے۔