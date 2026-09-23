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رامبن کے بٹوٹ میں گاڑی سے دو پولیس اہلکاروں کی لاشیں برآمد
دو پولیس اہلکاروں کی لاشیں گاڑی کے اندر پائی گئی،جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔
Published : September 23, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 7:22 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کے بٹوٹ علاقے میں بدھ کی شام ایک کھڑی گاڑی کے اندر سے دو پولیس اہلکاروں کی لاشیں پراسرار حالت میں برآمد ہونے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق، ایک نجی گاڑی کے اندر دونوں اہلکار بے ہوش پائے گئے۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر پولیس کو اس کی اطلاع دی جس کے بعد دونوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال رامبن منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔
پولیس کے مطابق، متوفی اہلکاروں کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل فرید احمد، ساکن بھٹی، رامبن، اور سلیکشن گریڈ کانسٹیبل محمد یعقوب، ساکن جات گلی، رامبن کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں اہلکار ڈسٹرکٹ پولیس لائنز رامبن میں تعینات تھے اور فرض شناس مانے جاتے تھے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقعے پر پہنچی اور جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے بعد لاشوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے واقعے کے پسِ پردہ محرکات اور اصل حقائق کو جاننے کے لیے فوری طور پر بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔
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گاڑی کے اندر موت کن حالات میں ہوئی، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق، موت کی اصل اور حتمی وجہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آسکے گی۔