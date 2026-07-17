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پہلگام میں دو یاتری ہارٹ اٹیک کا شکار، جی ایم سی میں اسٹنٹ نصب کرکے بچائی گئی جان
دونوں یاتری بابا برفانی کےدرشن کے بعد واپس لوٹ رہے تھےکہ شیش ناگ بیس کیمپ کے قریب انہیں اچانک سینے میں شدید درد محسوس ہوا۔
Published : July 17, 2026 at 10:03 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) شری امرناتھ جی یاترا کے دوران بروقت طبی امداد، جموں و کشمیر پولیس کی فوری کارروائی اور گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے ماہر ڈاکٹروں کی مستعدی نے مدھیہ پردیش سے تعلق رکھنے والے دو یاتریوں کی جان بچا لی، جنہیں گپھا کے درشن کے بعد شدید دل کا دورہ پڑا تھا۔
سرکاری ذرائع کے مطابق دونوں یاتری بابا برفانی کے درشن کے بعد واپس لوٹ رہے تھے کہ شیش ناگ بیس کیمپ کے قریب انہیں اچانک سینے میں شدید درد محسوس ہوا، جس کے بعد ان کی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ ان کے ساتھ موجود دیگر یاتریوں نے فوری طور پر مدد طلب کی، جس پر وہاں تعینات جموں و کشمیر پولیس کے اہلکار فوری حرکت میں آئے اور دونوں کو بغیر کسی تاخیر کے شیش ناگ کے طبی مرکز منتقل کیا۔
طبی مرکز میں ابتدائی معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں مزید علاج کے لیے فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ ریفر کیا۔
جی ایم سی اننت ناگ پہنچنے پر ڈاکٹروں نے تفصیلی جانچ کے بعد تصدیق کی کہ دونوں یاتری شدید نوعیت کے دل کے دورے (ہارٹ اٹیک) کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہیں فوری طور پر کیتھ لیب منتقل کیا گیا، جہاں ماہرین نے ہنگامی بنیادوں پر کامیاب کورونری انجیو پلاسٹی کرتے ہوئے دل کی بند شریانوں میں اسٹنٹ نصب کیے، جس سے خون کی روانی بحال ہوئی اور دونوں مریضوں کی حالت مستحکم ہو گئی۔
ڈاکٹروں کے مطابق اگر علاج میں معمولی تاخیر بھی ہوتی تو صورتحال سنگین رخ اختیار کر سکتی تھی، تاہم پولیس، شیش ناگ کے طبی عملے اور جی ایم سی اننت ناگ کے ڈاکٹروں کے درمیان بروقت رابطہ اور مربوط کارروائی کے باعث دونوں یاتریوں کی جان بچانا ممکن ہوا۔
صحت یاب ہونے کے بعد دونوں یاتریوں نے جموں و کشمیر پولیس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اہلکاروں نے بروقت مدد فراہم کر کے انہیں فوری طبی سہولت تک پہنچایا، جو ان کی زندگی بچانے میں فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ انہوں نے جی ایم سی اننت ناگ کے ڈاکٹروں، نرسنگ اسٹاف اور دیگر طبی عملے کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جدید طبی سہولیات اور انسان دوست رویے کی بھی بھرپور ستائش کی۔
انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں جس تیزی، ذمہ داری اور خلوص کے ساتھ ان کا علاج کیا گیا، اس سے انہیں نہ صرف نئی زندگی ملی بلکہ جموں و کشمیر کے طبی نظام اور یاترا انتظامیہ پر ان کا اعتماد بھی مزید مضبوط ہوا۔
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