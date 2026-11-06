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اننت ناگ پولیس کی بڑی کارروائی؛ لارنو میں غیر قانونی طور پر منتقل کیے جا رہے پانچ مویشی بازیاب، دو اسمگلر گرفتار
بغیر کسی قانونی اجازت نامے کے مویشی والی لوڈ کیریئر گاڑی ضبط کی گئی؛ چھاترو کے رہائشی دو ملزمان کے خلاف کیس درج کیا گیا۔
Published : November 6, 2026 at 1:06 PM IST
اننت ناگ، جموں وکشمیر (اشفاق احمد میر): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں غیر قانونی طور پر مویشیوں کی نقل و حمل (مویشی اسمگلنگ) کے خلاف اپنی مہم جاری رکھتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پولیس نے لارنو علاقے میں ناکہ چیکنگ اور گشت کے دوران ایک لوڈ کیریئر گاڑی کو مشتبہ حالت میں روک کر اس میں لدے 5 مویشیوں کو بحفاظت بازیاب کر لیا ہے، جبکہ اس سلسلے میں ملوث دو افراد کو موقع پر ہی حراست میں لے لیا گیا ہے۔
ناکہ چیکنگ اور گاڑی کی ضبطی:
سرکاری ذرائع کے مطابق، لارنو کے نزدیک پولیس کی ایک خصوصی ٹیم روٹین ناکہ چیکنگ پر مامور تھی کہ اس دوران رجسٹریشن نمبر JK17-9844 والی ایک لوڈ کیریئر گاڑی کو وہاں سے گزرتے ہوئے مشتبہ حالت میں روکا گیا۔ جب گاڑی کی تفصیلی تلاشی لی گئی تو اس کے اندر 5 مویشی پائے گئے، جنہیں مبینہ طور پر بغیر کسی قانونی اجازت نامے، طبی سرٹیفکیٹ اور ضروری دستاویزی شواہد کے غیر قانونی طور پر منتقل کیا جا رہا تھا۔
ملزمان کی شناخت اور قانونی کارروائی:
پولیس نے فوری اور سخت کارروائی عمل میں لاتے ہوئے گاڑی کے ڈرائیور ہارون احمد بھٹ، ولد نثار احمد بھٹ اور اس کے ساتھ موجود دوسرے شخص عثمان علی بھٹ، ولد ارشاد احمد بھٹ (دونوں ساکنان چھاترو) کو گرفتار کر لیا، جبکہ مویشیوں کی نقل و حمل میں استعمال ہونے والی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس سنگین معاملے کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن لارنو میں متعلقہ قانونی دفعات کے تحت باضابطہ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔
اننت ناگ پولیس کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ضلع بھر میں غیر قانونی سرگرمیوں، بالخصوص مویشیوں کی غیر قانونی اسمگلنگ اور نقل و حمل کے خلاف کارروائیاں آئندہ بھی اسی طرح سختی کے ساتھ جاری رکھی جائیں گی اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔