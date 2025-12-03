ETV Bharat / jammu-and-kashmir
راجوری میں سڑک حادثہ، دو لوگوں کی موت، تین افراد زخمی
اس حادثے میں زخمی ہوئے تین لوگوں کو جی ایم سی راجوری میں داخل کرایا گیا۔
Published : December 3, 2025 at 10:22 AM IST
راجوری (جہانگیر خان راجوری): جموں پونچھ نیشنل ہائی وے پر چنگس کے قریب ایک مسافر گاڑی کو پیش آئے حادثے کے دوران دو لوگوں کی موت ہو گئی جب کہ تین افراد زخمی ہو گئے۔
جموں سے پونچھ کی طرف آ رہی مسافر گاڑی زیر نمبر (JK12D 7568) چنگس کے قریب کلوٹ سے ٹکرا گئی جس دوران دو لوگ موقعے پر ہی لقمہ اجل بن گئے۔ اس حادثے میں تین لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو جی ایم سی راجوری میں داخل کرایا گیا۔
مرنے والوں کی شناخت 53 سالہ نیک سنگھ ولد پورن سنگھ، ساکن ویریپتن راجوری اور 45 سالہ محمد یعقوب ولد محمد فصل ساکن سیلاں سورنکوٹ کے طور پر ہوئی ہے۔ وہیں زخمیوں کی پہچان محمد فاورق ولد محمد فضل، ساکن سیلاں محمد صغیر ولد محمد حنیف، ساکن دیوگر پونچھ، محمد مشتاق ولد فضل حسین، ساکن ککورہ منجاکوٹ راجوری کے طور پر ہوئی ہے۔
زخمیوں کا علاج و معلاجہ جی ایم سی راجوری میں کیا جا رہا ہے۔ وہیں پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 16 نومبر کو جموں و کشمیر کے بڈگام میں پیش آئے حادثے میں چار افراد ہلاک ہو گئے۔ ضلع بڈگام میں سنیچر کی رات ایک اسپورٹس یوٹیلیٹی گاڑی کے ایک ڈمپر ٹرک سے ٹکرانے سے کم از کم چار لوگوں کی موت ہو گئی اور پانچ دیگر زخمی ہو گئے۔
