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پلوامہ اور بارہمولہ میں عسکریت پسندوں کے دو معاونین گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد
پچہار فروٹ منڈی کے قریب تلاشی مہم کے دوران ایک مشتبہ شخص کو روک کر پوچھ گچھ کی گئی، بعد ازاں اسے گرفتار کرلیا گیا۔
Published : August 3, 2026 at 10:31 AM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جموں و کشمیر کے بارہمولہ اور پلوامہ اضلاع میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے دو اوور گراؤنڈ ورکرز (OGWs) کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ پولیس ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے تاکہ ان کے ہینڈلرز کی شناخت کی جا سکے۔ حکام نے اتوار کو یہ جانکاری دی۔جس کے قبضے سے ایک ہینڈ گرینیڈ، مبینہ طور پر ملک مخالف پوسٹرز، ایک آئی فون اور ایک گھڑی برآمد کی گئی ہے۔
پولیس حکام کے مطابق، پچہار فروٹ منڈی کے قریب پولیس، اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی)، سی آر پی ایف اور راشٹریہ ریفلز نے مشترکہ طور پر ناکہ قائم کیا تھا۔ اس دوران تلاشی مہم کے دوران ایک مشتبہ شخص کو روک کر پوچھ گچھ کی گئی۔ بعد ازاں اسے گرفتار کر لیا گیا گرفتار کیے گئے شخص کی شناخت توصیف احمد ڈار ساکن دربگام پائین کے بطور کی گئی ہیں۔جبکہ دوسرا شخص بارہمولہ سے گرفتار کیا گیا۔
پولیس نے واقعے کے سلسلے میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تفتیش کے دوران یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ برآمد شدہ اشیا اس کے قبضے میں کیسے آئیں، ان کا مقصد کیا تھا، اور آیا اس معاملے میں کسی تنظیم یا دیگر افراد سے اس کے ممکنہ روابط موجود ہیں یا نہیں۔
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سیکیورٹی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں اور تفتیش مکمل ہونے کے بعد مزید تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ حکام نے اس معاملے پر مزید تبصرہ کرنے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحقیقات کے تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔