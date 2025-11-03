ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کولگام کے جنگلات میں عسکریت پسندوں کے دو پرانے ٹھکانے تباہ
Published : November 3, 2025 at 1:08 PM IST
کولگام: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں حفاظتی دستوں نے ایک مشترکہ تلاشی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے دو پرانے ٹھکانے دریافت کر کے تباہ کر دیے۔ یہ کارروائی دمہال ہنجی پورہ کے جنگلاتی علاقے میں انجام دی گئی، جس کا مقصد عسکریت پسندوں کے ممکنہ باقیات یا ٹھکانوں کا پتہ لگانا تھا۔
بتایا جا رہا ہیں کہ مخصوص انٹیلی جنس اطلاعات موصول ہونے کے بعد 9 راشٹریہ رائفلز اور جموں و کشمیر پولیس نے ایک مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس دورانِ کارروائی فورسز نے احمدآباد اور نینگری پورہ کے درمیانی جنگلاتی علاقے میں دو پرانے ٹھکانے دریافت کیے جو بعد میں منہدم کر دیے گئے۔
ذرائع کے مطابق ٹھکانوں سے کچھ اشیاء برآمد ہوئیں جن میں گیس سلنڈر، کپڑے اور دیگر استعمالی سامان شامل ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹھکانے ماضی میں سرگرم ممنوعہ تنظیموں سے وابستہ افراد کے زیرِ استعمال رہے ہوں گے۔
حفاظتی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مکمل تلاشی لی تاکہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی یا مواد کو برآمد کیا جا سکے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مزید تحقیقات جاری ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا ان ٹھکانوں کا حالیہ کسی دہشت گردانہ سرگرمی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔
ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ “فورسز کی طرف سے اس طرح کی کارروائیاں جنگلاتی اور دور افتادہ علاقوں میں تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی تاکہ امن مخالف عناصر کو اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔
واضح رہے کہ کولگام اور اس اسے متصل جنگلاتی علاقے ماضی میں جنگجوؤں کی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں، تاہم حالیہ برسوں میں فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں ان سرگرمیوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔
