ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کولگام کے جنگلات میں عسکریت پسندوں کے دو پرانے ٹھکانے تباہ

ذرائع کے مطابق ٹھکانوں سے کچھ اشیاء برآمد ہوئیں جن میں گیس سلنڈر، کپڑے اور دیگر استعمالی سامان شامل ہیں۔

کولگام کے جنگلات میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے سے برآمد ہونے والی اشیاء
کولگام کے جنگلات میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانے سے برآمد ہونے والی اشیاء (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 3, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

کولگام: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں حفاظتی دستوں نے ایک مشترکہ تلاشی آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے دو پرانے ٹھکانے دریافت کر کے تباہ کر دیے۔ یہ کارروائی دمہال ہنجی پورہ کے جنگلاتی علاقے میں انجام دی گئی، جس کا مقصد عسکریت پسندوں کے ممکنہ باقیات یا ٹھکانوں کا پتہ لگانا تھا۔


بتایا جا رہا ہیں کہ مخصوص انٹیلی جنس اطلاعات موصول ہونے کے بعد 9 راشٹریہ رائفلز اور جموں و کشمیر پولیس نے ایک مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس دورانِ کارروائی فورسز نے احمدآباد اور نینگری پورہ کے درمیانی جنگلاتی علاقے میں دو پرانے ٹھکانے دریافت کیے جو بعد میں منہدم کر دیے گئے۔


ذرائع کے مطابق ٹھکانوں سے کچھ اشیاء برآمد ہوئیں جن میں گیس سلنڈر، کپڑے اور دیگر استعمالی سامان شامل ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹھکانے ماضی میں سرگرم ممنوعہ تنظیموں سے وابستہ افراد کے زیرِ استعمال رہے ہوں گے۔

کولگام کے جنگلات میں عسکریت پسندوں کے دو پرانے ٹھکانے تباہ
کولگام کے جنگلات میں عسکریت پسندوں کے دو پرانے ٹھکانے تباہ (ETV Bharat)


حفاظتی اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مکمل تلاشی لی تاکہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی یا مواد کو برآمد کیا جا سکے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ مزید تحقیقات جاری ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا ان ٹھکانوں کا حالیہ کسی دہشت گردانہ سرگرمی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔

ایک سینئر پولیس افسر نے کہا کہ “فورسز کی طرف سے اس طرح کی کارروائیاں جنگلاتی اور دور افتادہ علاقوں میں تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی تاکہ امن مخالف عناصر کو اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔


واضح رہے کہ کولگام اور اس اسے متصل جنگلاتی علاقے ماضی میں جنگجوؤں کی پناہ گاہوں کے طور پر استعمال ہوتے رہے ہیں، تاہم حالیہ برسوں میں فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں ان سرگرمیوں میں نمایاں کمی آئی ہے۔

مزید پڑھیں:

کشمیر میں سرچ آپریشن کے دوران ملی ٹنٹس کی کمین گاہ تباہ

شوپیان کے زینہ پورہ علاقے میں کمین گاہ کا پردہ فاش، فورسز نے کیا تباہ

کولگام انکاؤنٹر کا اختتام: 30 گھنٹے کی جھڑپ میں دو فوجی، دو ملی ٹنٹ ہلاک، کمین گاہ تباہ

TAGGED:

KULGAM FORESTS HIDEOUTS
TWO OLD MILITANT HIDEOUTS BUSTED
KASHMIR MILITANCY
ANTI TERROR OPERATION IN KULGAM
MILITANT HIDEOUTS BUSTED IN KULGAM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.