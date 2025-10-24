ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ میں دس برسوں سے مطلوب دو غیر ریاستی ملزم گرفتار
جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس کو خفیہ اطلاعات اور محتاط تکنیکی و انسانی نگرانی کی مدد کے بعد مجرموں کا سراغ ملا
Published : October 24, 2025 at 1:05 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): اننت ناگ پولیس کو اس وقت ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جب پولیس اسٹیشن عیشمقام کی ٹیم نے دو ایسے افراد کو گرفتار کیا جو گزشتہ دس سال کے زائد عرصے سے قانون کی گرفت سے بچ رہے تھے۔
پولیس بیان کے مطابق گرفتار شدہ افراد کی شناخت ٹاگڑی نظیر پورہ کولکاتہ سے تعلق رکھنے والے عارف احمد شیخ ولد سلیمان شیخ جو ایف آئی آر نمبر 39/2013 کی دفعہ 380،454 میں مطلوب تھا ۔ دوسرا ملزم محمد شمیم شیخ ولد منٹو شیخ ساکن کالہ چوک ٹاگڈی نظیر پورہ کولکاتہ کے طور پر شناخت ہوئی ہے ،جو ایف آئی آر نمبر 47/2013 کی دفعہ 380،454 آر پی سی کے تحت مطلوب تھا ۔
دونوں ملزمان سنہ 2013 میں درج علیحدہ چوری اور نقب زنی کے مقدمات میں ملوث تھے اور سنہ 2014 سے گرفتاری سے بچنے کے لیے مفرور تھے۔خفیہ اطلاعات اور محتاط تکنیکی و انسانی نگرانی کے بعد پولیس ٹیم نے دونوں مفروروں کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے کہا کہ یہ گرفتاری مسلسل کوششوں، مستند خفیہ معلومات اور عیشمقام پولیس ٹیم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔
جبکہ پچھلے ہفتے بھی اننت ناگ پولیس نے ایک بڑی کارروائی کے دوران پانچ ایسے ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جو کئی سالوں سے مبینہ طور پر سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے باوجود قانون کی گرفت سے باہر تھے۔ گرفتار شدگان اغواء، عصمت دری اور چوری جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔