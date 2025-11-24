ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ریفر کیے گئے ’وی آئی پی‘ مریضوں کیلئے خصوصی طبی نگہداشت، سکمز میں دو نئے نوڈل افسران مقرر

ریفر کیے گئے سبھی ’سی آئی پی‘ مریضوں کے لیے یہ دونوں نوڈل افسران مربوط تعاون کے ذریعے بروقت علاج کو یقینی بنائیں گے۔

ا
سکمز، صورہ (فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : November 24, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین ): لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے آفس یا کسی اور اعلیٰ سرکاری آفسیر کے دفتر سے ریفر کیے جانے والے مریضوں کو بنا کسی پریشانی کے طبی خدمات کو یقینی بنانے کی خاطر شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ نے دو افسران کو بطور نوڈل آفیسر نامزد کیا ہے۔ اس حوالے سے باضابطہ طور ایک آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔

سکمز صورہ کی جانب سے جاری کردہ آرڈر کے مطابق جنرل میڈیسن کے شعبہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فیاض احمد بٹ کو لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ اور جموں و کشمیر کے چیف سیکریٹری کے دفاتر سے ریفر کیے جانے والے مریضوں کی بہتر طبی خدمات کی سہولت بہم کرانے اور ان کی بہتر طبی نگہداشت کے لئے نوڈل آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔

جبکہ ڈاکٹر قاضی مدثر، ڈاکٹر فیاض کو تعاون فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر قاضی مڈچر سکل ڈیویلپمنٹ سینٹر اور ویٹرنری لیب سکمز کے ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن ہیں۔ اور دونوں ڈاکٹر صاحبان نوڈل افسران کے طور پر کام کریں گے، اور ریفر کیے گئے سبھی ’سی آئی پی‘ مریضوں کے لیے مربوط تعاون اور بروقت علاج کو یقینی بنائیں گے۔ یہ فیصلہ جولائی 2025 میں جاری کیے گئے پرانے آفس آرڈر کے پس منظر میں لیا گیا ہے۔

یہ دونوں افسران بے حد خاص یعنی ’’وی آئی پی‘‘ اور ’’اہم افراد‘‘ کی کسی بھی بیماری یا تکلیف کے دوران ان کی بروقت اور بہتر طبی خدمات میسر رکھنے کے لیے تعینات رہیں گے۔ تاکہ ایسے کسی بھی مریض کو اسپتال منتقلی کے بعد کسی بھی طرح کی طبی خدمات کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. کشمیر کے اسپتالوں میں پولیس چھاپے، لاکرز کی لی گئی تلاشی

TAGGED:

SKIMS SOURA
SKIMS HOSPITAL VIP TREATMENT
NODAL OFFICERS AT SKIMS
KASHMIR VIP PATIENT CULTURE
VIP REFERRALS VIP TRATMENT AT SKIMS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.