ریفر کیے گئے ’وی آئی پی‘ مریضوں کیلئے خصوصی طبی نگہداشت، سکمز میں دو نئے نوڈل افسران مقرر

ریفر کیے گئے ’وی آئی پی‘ مریضوں کیلئے خصوصی طبی نگہداشت، سکمز میں دو نئے نوڈل افسران مقرر
ریفر کیے گئے سبھی ’سی آئی پی‘ مریضوں کے لیے یہ دونوں نوڈل افسران مربوط تعاون کے ذریعے بروقت علاج کو یقینی بنائیں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 24, 2025 at 2:26 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ): لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے آفس یا کسی اور اعلیٰ سرکاری آفسیر کے دفتر سے ریفر کیے جانے والے مریضوں کو بنا کسی پریشانی کے طبی خدمات کو یقینی بنانے کی خاطر شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) صورہ نے دو افسران کو بطور نوڈل آفیسر نامزد کیا ہے۔ اس حوالے سے باضابطہ طور ایک آرڈر بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
سکمز صورہ کی جانب سے جاری کردہ آرڈر کے مطابق جنرل میڈیسن کے شعبہ میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر فیاض احمد بٹ کو لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ اور جموں و کشمیر کے چیف سیکریٹری کے دفاتر سے ریفر کیے جانے والے مریضوں کی بہتر طبی خدمات کی سہولت بہم کرانے اور ان کی بہتر طبی نگہداشت کے لئے نوڈل آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔
جبکہ ڈاکٹر قاضی مدثر، ڈاکٹر فیاض کو تعاون فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر قاضی مڈچر سکل ڈیویلپمنٹ سینٹر اور ویٹرنری لیب سکمز کے ویٹرنری اسسٹنٹ سرجن ہیں۔ اور دونوں ڈاکٹر صاحبان نوڈل افسران کے طور پر کام کریں گے، اور ریفر کیے گئے سبھی ’سی آئی پی‘ مریضوں کے لیے مربوط تعاون اور بروقت علاج کو یقینی بنائیں گے۔ یہ فیصلہ جولائی 2025 میں جاری کیے گئے پرانے آفس آرڈر کے پس منظر میں لیا گیا ہے۔
یہ دونوں افسران بے حد خاص یعنی ’’وی آئی پی‘‘ اور ’’اہم افراد‘‘ کی کسی بھی بیماری یا تکلیف کے دوران ان کی بروقت اور بہتر طبی خدمات میسر رکھنے کے لیے تعینات رہیں گے۔ تاکہ ایسے کسی بھی مریض کو اسپتال منتقلی کے بعد کسی بھی طرح کی طبی خدمات کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
