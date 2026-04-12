امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع، 57 روز جاری رہے گی، رجسٹریشن 15 اپریل سے آغاز
Published : April 12, 2026 at 8:17 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اعلان کیا ہے کہ اس سال امرناتھ یاترا کا آغاز 3 جولائی سے ہوگا، جو 57 دن جاری رہنے کے بعد 28 اگست 2026 کو رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ یاترا کی “پرتھم پوجا” 29 جون 2026 کو جیشٹھ پورنیما کے دن ادا کی جائے گی، جس میں بھگوان شیو کی برکتیں طلب کی جائیں گی۔
لیفٹیننٹ گورنر کے مطابق یاترا کے لیے پیشگی رجسٹریشن 15 اپریل 2026 سے آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے شروع ہوگی۔ ملک بھر میں جے اینڈ کے بینک، پی این بی، اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور یس بینک کی 554 شاخوں پر رجسٹریشن کی سہولت دستیاب ہوگی۔
انتظامیہ کی جانب سے یاترا کے پرامن اور محفوظ انعقاد کے لیے سکیورٹی اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے بالتال اور پہلگام کے راستوں کو بہتر اور کشادہ بنایا ہے تاکہ یاتریوں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔
مزید برآں، یاتریوں، سروس فراہم کرنے والوں اور دیگر عملے کے لیے حادثاتی انشورنس کوریج کو 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امرناتھ یاترا 57 روز تک جاری رہے گی جس کا آغاز 3 جولائی سے ہوگا اور اختتام 28 اگست 2026 کو ہوگا۔