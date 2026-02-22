ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشتواڑ میں آپریشن تراشی-اول: دو عسکریت پسند ہلاک، اسلحہ برآمد

دستوں نے وائٹ نائٹ کور کی قیادت میں جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے ساتھ قریبی تال میل میں کارروائی کی۔

کشتواڑ میں آپریشن تراشی-اول: دو عسکریت پسند ہلاک، اسلحہ برآمد (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 22, 2026 at 3:26 PM IST

کشتواڑ: جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کے دشوار گزار علاقے میں سیکورٹی فورسز نے مشترکہ کارروائی کے دوران دو عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے فوج کے وائٹ نائٹ کور کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ آپریشن مصدقہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر پولیس انٹیلی جنس بیورو اور فوج کے اپنے ذرائع سے موصول ہونے والی معلومات کے بعد علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کا پتہ چلا، جس کے بعد "آپریشن تراشی-اول" کے تحت مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔

کشتواڑ میں آپریشن تراشی-اول: دو عسکریت پسند ہلاک، اسلحہ برآمد ((White Knight Corps @Whiteknight_IA))

فوجی ترجمان کے مطابق سی آئی ایف ڈیلٹا کے دستوں نے وائٹ نائٹ کور کی قیادت میں جموں و کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے ساتھ قریبی تال میل میں کارروائی کی۔ ہفتہ کی صبح تقریباً 11 بجے عسکریت پسندوں کے ساتھ رابطہ قائم ہوا جس کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سیکورٹی فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلہ گاہ پر مکمل برتری حاصل کی، جس کے نتیجے میں دو عسکریت پسند مارے گئےکارروائی کے دوران جنگی سازوسامان بھی برآمد کیا گیا، جن میں دو اے کے-47 رائفلیں شامل ہیں۔

کشتواڑ میں آپریشن تراشی-اول: دو عسکریت پسند ہلاک، اسلحہ برآمد ((White Knight Corps @Whiteknight_IA))

قبل ازیں جموں و کشمیر کے کشتواڑ میں سکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم کا آغاز ہوا۔ سکیورٹی فورسز نے اتوار کو کشتواڑ ضلع کے پاسرکوٹ کے عام علاقے میں مشترکہ انسداد دہشت گردی آپریشن شروع کیا۔

